Трамп АҚШ пен Канада арасындағы көпірдің ашылуына тосқауыл қоямын деп қорқытты
АСТАНА. KAZINFORM – Дональд Трамп Оттава өтемақы төлеп, Құрама Штаттарға құрмет көрсетпейінше АҚШ пен Канада арасындағы жаңа көпірдің ашылуына тосқауыл қоямын деп қорқытты, деп хабарлайды Kazinform.
2026 жылдың басында ашылуы керек Горди Хоу атындағы халықаралық көпір Детройт (Мичиган штаты) мен Виндзор (Онтарио провинциясы) арасындағы жаяу жүргіншілер мен велосипедшілер қозғалысына мүмкіндік беретін жалғыз көпір болмақ. Бірақ Трамп екі ел арасындағы шиеленістің күшеюі аясында премьер-министр Марк Карни әкімшілігіне сын айту арқылы жобаның тағдырын қатерге тікті.
- Құрама Штаттар біз берген барлық нәрсе үшін толық өтемақы алмайынша және ең бастысы, Канада Құрама Штаттарға лайықты әділдік пен құрметпен қарамайынша мен бұл көпірдің ашылуына жол бермеймін, - деп жазды Ақ үй басшысы Truth Social-да.
Ол жоба бойынша келіссөз дереу басталатынын қосып, АҚШ «бұл активтің кем дегенде жартысына иелік етуі керек» деп талап етті.
Трамп өз хабарламасында сондай-ақ АҚШ-тың бұрынғы президенті Барак Обаманың «Канадаға «америкалықты сатып ал» заңын айналып өтіп, болатты қоса алғанда, ешқандай америкалық өнімдерді пайдаланбау үшін ақымақтықпен жеңілдік бергеніне» өкініш білдірді, деп жазды Politico.
Обама әкімшілігі Мичиганға көпір салуға алғаш рұқсат бергенімен, Трамп бірінші мерзімінде жобаны қолдады, ал президент пен бұрынғы премьер-министр Джастин Трюдо 2017 жылы бірлескен мәлімдемесінде жобаның «тезірек аяқталуын асыға күтетінін» жазды.
Detroit Red Wings командасының канадалық хоккей аңызы Горди Хоудың есімімен аталған Детройт өзені көпірінің құрылысы 2018 жылы басталды және оны Канада үкіметіне тиесілі федералды мемлекеттік корпорация Виндзор-Детройт көпірі басқармасы қаржыландырып жатыр.
Канада үкіметі алдағы 36 жыл бойы көпірдің жұмыс істеуіне, күтіп ұсталуына және қайта салынуына жауапты.
Canadian Broadcasting Corporation бағалауынша, оның құрылысына 4,7 млрд доллар жұмсалған.
Бұған дейін Дональд Трамп Канада Қытаймен сауда келісімін жасаса, одан келетін тауарларға 100 пайыздық баж салығын енгіземіз деп қорқытқанын жаздық.