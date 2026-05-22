Трамп: АҚШ Польшаға қосымша бес мың сарбаз жібереді
АСТАНА. KAZINFORM – АҚШ Польшаға қосымша бес мың әскери қызметкер жіберуді жоспарлап отыр. Бұл туралы Ақ үй басшысы Дональд Трамп әлеуметтік желі арқылы мәлімдеді.
Дональд Трамп Truth Social әлеуметтік желісінде АҚШ Польшаға қосымша бес мың әскери қызметкер жіберетінін қуана хабарлайтынын жазды.
Бұған дейін Defense News басылымы АҚШ армиясы құрамында төрт мыңнан астам әскери қызметкері бар бірінші кавалериялық дивизияның екінші бронетанк бригадасын және оған тиесілі техниканы Польшаға жіберу туралы шешімнен бас тартқанын хабарлаған. Басылым дереккөзі мұндай шешімнің себептерін ашып айтпады.
Қазіргі уақытта Польша аумағында шамамен он мың америкалық әскери қызметкер орналасқан.
Reuters агенттігінің жазуынша, Вашингтон жұма күні НАТО-дағы одақтастарына Еуропада дағдарыс туындаған жағдайда көмекке тартылуы мүмкін әскери күштердің қысқартылатыны жөнінде хабарламақ.
