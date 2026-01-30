Трамп АҚШ-тың салық қызметін сотқа беріп, 10 миллиард доллар талап етті
АСТАНА.KAZINFORM - Дональд Трамп өзінің, сондай-ақ компаниялары мен отбасы мүшелерінің салық декларацияларын жаңалықтар агенттіктеріне дұрыс жарияламағаны үшін АҚШ Қазынашылық министрлігінің Ішкі кіріс қызметін сотқа беріп, 10 миллиард доллар талап етті, деп хабарлайды NBC News.
Майамидегі федералды сотқа берілген талап арызда Трамп президент ретінде емес, жеке тұлға ретінде әрекет етіп жатыр деп айтылады. Басқа талапкерлердің қатарында оның екі ұлы Дональд Трамп кіші және Эрик Трамп, сондай-ақ Trump Organization бар.
- Айыпталушылар талапкерлердің беделіне және қаржылық зиян келтірді, оларды қоғам алдында ұятты етіп, іскерлік беделін әділетсіз түрде бұзды, бұрмалады және президент Трамп пен басқа да талапкерлердің беделіне кері әсер етті, - делінген шағымда.
АҚШ Салық басқармасының бұрынғы қызметкері Чарльз Литтлджон 2024 жылы Трамптың салық декларацияларын The New York Times газетіне жариялағаны үшін кінәсін мойындағаннан кейін бес жылға бас бостандығынан айырылды. 2020 жылы газет Трамптың 2016 және 2017 жылдары федералдық табыс салығынан тек 750 доллар төлегенін анықтайтын эксклюзивті тергеу жариялады.
Содан кейін Трамп мақаланы «мүлдем жалған» және «ойдан шығарылған» деп атады. Ол ақпараттың «заңсыз алынғанын» айтты.
Федералды сотта Литтлджон 2019 және 2020 жылдары миллиардер Джефф Безостың (Amazon, Blue Origin, The Washington Post, Altos Labs негізін қалаушы және акционері) және Илон Масктың (SpaceX, Tesla, X.com, OpenAI және басқалардың бас директоры) салық декларацияларын ұрлағанын мойындады.
Салық қызметі осындай оқиғалардың қайталануына жол бермеу үшін деректер қауіпсіздігін арттыру үшін шешуші шаралар қабылдады.
Бұған дейін Трамптың BBC-ді сотқа беріп, 1 миллиард доллар талап еткені хабарланған болатын.