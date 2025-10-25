Трамп Азияға барады: ол кіммен кездесуді жоспарлап отыр
АСТАНА.KAZINFORM – АҚШ президенті сапар барысында Малайзияға, Жапонияға және Оңтүстік Кореяға барады. Сондай-ақ ол Қытай төрағасы Си Цзиньпинмен кездеседі деп болжанып отыр, деп хабарлайды Euronews.
Жұма күні кешке Дональд Трамп Ақ үйден Азияға аттанып, құрлыққа алғашқы сапарын жасады. Ол Малайзия, Жапония және Оңтүстік Кореяға аялдайды.
АҚШ президенті инвестициялық келісімдер мен бейбітшілікті сақтау жұмыстарымен айналысады, содан кейін сауда соғысын тоқтату үшін Қытай төрағасы Си Цзиньпинмен бетпе-бет кездеседі деп жоспарланған.
– Біздің Си Цзиньпинмен талқылайтын мәселелеріміз көп, оның да бізбен талқылайтын мәселелері бар. Менің ойымша, біз жақсы кездесу өткіземіз, - деді Трамп Ақ үйден шығып бара жатып тілшілерге.
Трамптың алғашқы аялдамасы - Куала-Лумпурдағы аймақтық саммит. Ол Оңтүстік-Шығыс Азия елдері қауымдастығының жыл сайынғы саммитіне бір рет қатысқан. Биыл ол Малайзия мен Америка Құрама Штаттары Таиланд пен Камбоджа арасындағы қақтығысты шешуге тырысып жатқан кезде барады.
Жексенбі күні оның Малайзия премьер-министрі Анвар Ибрагиммен кездесуі, содан кейін Таиланд пен Камбоджа премьер-министрлерімен бірлескен келісімге қол қою рәсімі жоспарланған.
Осы жылдың басында Трамп бұл елдер соғыс қимылдарын тоқтатпаса, олармен сауда келісімін бұзамын деп қорқытқан. Оның әкімшілігі содан бері Малайзиямен бірге атысты тоқтату режимі бойынша жұмыс істеп келеді.
Президент Ибрагимнің қақтығысты шешудегі жұмысына алғыс білдірді.
Жексенбі күні америкалық көшбасшы Бразилия президенті Луи́с Ина́сиу Лу́ла да Си́лвамен маңызды кездесу өткізуі мүмкін. Ол АҚШ-тың бразилиялық импортқа салынатын 40 пайыздық тарифтерді төмендетуін қалайтынын атап өткен еді. АҚШ әкімшілігі тарифті Бразилияның Трамптың одақтасы, бұрынғы президент Жаир Болсонаруды қылмыстық жауапкершілікке тартуымен ақтайды.
Саудадан басқа, Лула жұма күні есірткі саудасына қарсы күрес аясында Оңтүстік Америка жағалауында АҚШ-тың әскери шабуыл жасау науқанын да сынға алды. Ол жексенбі күні Малайзияда өтетін кездесуде Трампқа өз алаңдаушылығын білдіруді жоспарлап отырғанын айтты. Ақ үй әлі кездесудің өтетінін растаған жоқ.
Содан кейін Трамп Жапония мен Оңтүстік Кореяға сапар шегеді. Онда ол америкалық зауыттар мен басқа да жобаларға кемінде 900 миллиард доллар (776 миллиард еуро) инвестиция салу үшін келіссөз жүргізеді деп жоспарланған. Бұл елдер Трамптың жоспарланған тарифтерін 25%-дан 15%-ға дейін төмендетуіне айырбас ретінде уәде берді.
Токио сапары Санаэ Такаити премьер-министр болып сайланғаннан кейін бір аптадан кейін өтеді. Трамп бұрынғы премьер-министр Синдзо Абэнің саясатын жалғастыруды көздейтін Такаитимен кездеспек. Трамп қызметінен кеткеннен кейін өлтірілген Абэге жақын болған еді.
Трамп Такаитидің Абэмен қарым-қатынасы «жақсы белгі» екенін және «онымен кездесуді асыға күтетінін» айтты. Сонымен қатар Трампты Жапония императоры Нарухито қабылдап, Жапониядағы америкалық әскерлермен кездеседі деп болжанып отыр.
Оңтүстік Кореяда Трамп Азия-Тынық мұхиты экономикалық ынтымақтастығы саммиті аясында Си Цзиньпинмен көптен күткен кездесу өткізеді деп жоспарланған.
АТЭС саммиті Кёнджуда өтіп жатқанда, АҚШ шенеунігінің айтуынша, Трамп пен Си кездесуі Қытай мен АҚШ арасындағы сауда соғысы уақытында Пусанда өтпек. Трамп сонымен қатар Си Цзиньпиннен демократияны жақтайтын газеттің негізін қалаушы Джимми Лайды босатуды сұрауы мүмкін екенін айтып, «бұл менің тізімімде болады» деді.
Тағы айтылып жатқан жайт – Солтүстік Корея көшбасшысы Ким Чен Ынмен күтпеген кездесу. Оңтүстік Кореяның бірігу министрі Чон Дон Ён осы айда заң шығарушыларға Трамптың Киммен 2019 жылы болғандай демилитаризацияланған аймақта қайтадан кездесуі мүмкін екенін айтқаннан кейін қауесет пайда болған.
Дегенмен АҚШ шенеунігінің айтуынша, мұндай кездесу президенттің бұл сапарының кестесінде жоқ.
Айта кетейік, Ақ үйдің баспасөз қызметі АҚШ президенті Дональд Трамптың Азияға сапары кезінде ҚХР төрағасы Си Цзиньпинмен кездесетінін жариялаған болатын.