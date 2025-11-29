Трамп Байден бекіткен барлық жарғылардың күшін жоймақшы
АСТАНА. KAZINFORM — АҚШ президенті Дональд Трамп өзінің алдындағы мемлекет басшысы Джо Байден автоматты қол қою құрылғысы арқылы қабылдаған барлық жарғылардың қолданысын тоқтатады, деп жазады ТАСС.
— Джо Байденнің автоматты қол қою құрылғысымен (автоқалам) бекіткен барлық құжаттары, яғни шамамен 92%-ы, осы сәттен бастап күшін жояды және әрекет етпейді. Автоқаламды қолдануға тек АҚШ президенті тікелей рұқсат берген жағдайда ғана болады, — деп жазды Трамп Truth Social платформасында.
Ақ үй басшысының айтуынша, «радикалды солшыл демократтар» іс жүзінде Байденнен президенттік өкілеттіктерін алып алған.
— Сондықтан мен Джо Байденнің қолымен қол қойылмаған барлық жарғыларды және басқа да құжаттарды жоямын, өйткені автоматты қол қою құрылғысымен (автоқалам) қол қойған адамдар заңсыз әрекет еткен, — деді Трамп. — Джо Байден автоматты қол қою құрылғысын қолдануға қатыспады, егер ол керісінше айтса, онда оған жалған куәлік бергені үшін айып тағылатын болады.
Трамп бірнеше рет Байден құжаттарды өзі қол қоймағанын, оның айналасындағы адамдар автоматты қол қою құрылғысын (автоқалам) қолданғанын мәлімдеді. Сонымен қатар, ол Байденнің 2,5 мың адамды, соның ішінде өзінің туыстарын амнистия бойынша босату туралы жарлықтарының заңды күші жоқ деп санайды, өйткені олар автоматты қол қою құрылғысымен (автоқалам) қол қойылған және бұрынғы президенттің келісімінсіз жасалған.
Бұған дейін Байден The New York Times газетіне берген сұхбатында автоматты қол қою құрылғысын (автоқалам) қолданғанын мойындаған болатын, бірақ амнистия туралы барлық шешімдерді өзі қабылдағанын айтып, көп құжаттың болуына байланысты автоқаламды қолдануға мәжбүр болғанын түсіндірген.
Шілде айында Ақ үй бұрынғы американдық лидердің автоматты қол қою құрылғысын қолдануына қатысты тергеуді бастады.
Осыдан бөлек АҚШ президенті Дональд Трамп Ақ үйдегі «Президенттік Даңқ аллеясы» қабырғасындағы Джо Байден портретін алып, орнына автоқалам суретін орнатқан еді.