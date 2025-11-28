Трамп: Байден менің гольфқа шақыруымды қабылдамай жүр
АСТАНА. KAZINFORM — АҚШ президенті Дональд Трамп бұрынғы президент Джо Байденді гольф ойнауға шақырғанын, бірақ Байденнің одан бас тартқанын мәлімдеді. Бұл туралы ТАСС жазды.
— Мен оны шақырдым, бірақ ол келгісі келмейді, — деді Трамп әскери қызметкерлермен бейнебайланыс арқылы сөйлескенде.
Ол өзін жақсы гольф ойыншысы деп есептейтінін де жасырмады.
Өткен жылдың наурызында сол кездегі АҚШ президенті Джо Байден Трампқа бірге гольф ойнауды ұсынған. Егер Трамп таяқша сөмкесін өзі таситын болса, үш соққы артықшылық беруге уәде еткен еді. 2024 жылдың маусымында АҚШ президенттігіне үміткерлер дебатында Трамп пен Байден гольфтағы жетістіктерін талқылап, бір-бірімен пікірталасқа түскен.
жалпы, Трамп гольфқа деген қызығушылығымен де танымал. HuffPost порталы наурызда хабарлағандай, оның Флоридадағы гольф алаңдарындағы демалысы 18 миллион доллардан астам шығынға әкелген. Жоғары шығындар алаңдардың үлкендігімен, олардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін АҚШ Теңіз гвардиясының кеме қызметтерін және басқа да күштік құрылымдардың қызметкерлерін тартумен байланысты болған.
Бұрынғы президенттік мерзімде гольф ойнау кезінде Трамптың қауіпсіздігін қамтамасыз етуге кеткен шығындар 151,5 миллион долларға жеткен.
