Трамп Чарльз III-тің құрметіне шотланд вискиін баж салығынан босатты
АСТАНА. KAZINFORM – Чарльз III пен ханшайым Камилланың АҚШ-қа жасаған төрт күндік мемлекеттік сапары аяқталды. АҚШ президенті Дональд Трамп сапар соңында Чарльзді «ең ұлы король» деп атап, шотланд вискиіне қатысты кейбір баж салығын алып тастайтынын мәлімдеді.
Бейсенбі күні жергілікті уақытпен корольдік жұп Вашингтон маңындағы Эндрюс әуе базасынан Атлант мұхитындағы британиялық аумақ – Багам аралдарына ұшып кетті.
Сапардың соңғы күні Дональд Трамп пен оның жұбайы Чарльз III пен Камилланы Ақ үйде салтанатты түрде шығарып салды. Бұдан кейін корольдік жұп Вашингтон маңындағы Арлингтон зиратында Белгісіз сарбаз ескерткішіне гүл шоғын қойып, кейін Вирджиния штатындағы қалада өткен көше мерекесіне қатысты.
Корольдік жұпты шығарып салғаннан кейін Трамп өзінің Truth Social желісінде шотланд вискиіне қатысты кейбір тарифтер мен шектеулерді алып тастайтынын жариялады. Оның айтуынша, бұл шешім Шотландия мен Кентукки штаты арасындағы виски және бурбон өндірісі саласындағы ынтымақтастықты кеңейтуге бағытталған. Оның үстіне Трамптың анасы Мэри Маклауд шотланд ұлтынан болған.
Өз кезегінде Букингем сарайының өкілі король Трампқа шынайы алғыс білдіргенін және президенттің құрметіне «тост көтеретінін» айтты.
Ал Джон Суинни бұл шешімді Шотландия үшін тамаша жаңалық деп бағалап, корольдің маңызды рөл атқарғанын атап өтті.
Айта кетейік, бұған дейін Чарльз III АҚШ-қа 2007 жылдан бері алғаш рет мемлекеттік сапармен барғанын жаздық.