Трамп екінші рет жоспарлы медициналық тексеруден өтеді
АСТАНА. KAZINFORM – АҚШ президенті Дональд Трамп Уолтер Рид атындағы Ұлттық әскери медицина орталығында «жыл сайынғы жоспарлы тексеруден» өтеді, деп хабарлайды NBC News.
Трамп Медицина орталығына әскери қызметшілермен жоспарланған кездесу барысында барады.
Сәуірде Трамп Уолтер Рид емханасында диагностикалық және зертханалық сынақтарды қамтитын медициналық тексеруден өтті және ол президенттің екінші мерзімдегі алғашқы жария тексеру болды.
Ақ үйдің дәрігері Шон Барбабелла https://www.inform.kz/ru/polnostyu-zdorov-tramp-proshel-medosmotr-fe892b алғашқы тексеру кезінде қызметтік жазбасында Трамптың «танымдық және физикалық денсаулығы тамаша және ол бас қолбасшы және мемлекет басшысы қызметін атқаруға толық дайын» деп жазды.
Қызметтік хатта сондай-ақ холестерин деңгейін төмендететін препарат туралы жазылып, Трамптың артық салмағы бар екені айтылған.
79 жастағы Трамп 2024 жылдың қарашасында президент болып сайланған ең қарт адам болды. Ол 2020 жылы сайланған президент Джо Байденнен небәрі бірнеше ай үлкен болған.
Оң қолының артында көгерген тұсы кейде тоналды иісмаймен жасырылған болып көрінді.
Ақпан айында Ақ үй көгерудің себебі Трамптың «күні бойы жұмыс істеп, қол алысуынан» деп мәлімдеді. Кейін оның дәрігері шілде айындағы баяндамасында көгерудің жүрек-қан тамырлары ауруларының алдын алу үшін Трамп қабылдаған аспириннің жанама әсері деп жазды.
