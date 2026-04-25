Трамп елшілері Иранмен келіссөз жүргізу үшін Пәкістанға жолға шықты
АСТАНА. KAZINFORM – Сенбі күні Пәкістанда Иран бойынша келіссөздің жаңа кезеңі өтеді. Дональд Трамптың елшілері Джаред Кушнер мен Стив Уиткофф Исламабадқа барды. Онда оларды Иранның Сыртқы істер министрі күтіп отыр, деп хабарлайды Euronews.
АҚШ президенті Дональд Трамп өзінің елшілері Стив Уиткофф пен Джаред Кушнерді Иранның Сыртқы істер министрімен кездесу үшін Пәкістанға жіберді.
АҚШ пен Иран арасында атысты тоқтату туралы сенбіге жоспарланған келіссөз Ормуз бұғазы арқылы өтетін маңызды энергия тасымалдаушылары экспортын тоқтатқан, әлемдік экономикаға көлеңке түсірген және Таяу Шығыста мыңдаған адамның өмірін қиған соғыстан туындаған жаһандық шиеленіс жағдайында өтеді.
Иранның сыртқы істер министрі Аббас Арагчи жұма күні кешке Исламабадқа келді. Ол бұған дейін әлеуметтік желілерде «екіжақты мәселелер мен аймақтық дамуды» талқылау мақсатында Пәкістанға сапарлайтынын жазды. Ол кіммен кездесетінін нақтылаған жоқ.
Ақ үйдің баспасөз хатшысы Кэролайн Левитт Fox News арнасына берген сұхбатында Уиткофф пен Кушнердің Арагчимен кездесетінін мәлімдеді.
- Біз бұл нәтижелі әңгіме болатынына, ол келісімге қол жеткізуге мүмкіндік беретініне үміттенеміз, - деді Левитт.
Ол вице-президент Джей Ди Вэнстің Пәкістанға бармайтынын, бірақ «қатысуда» қалатынын және Вашингтон қажет деп тапса, баруға дайын екенін қосып өтті.
Левитттің айтуынша, Вэнс, Мемлекеттік хатшы Марко Рубио және президенттің ұлттық қауіпсіздік жөніндегі тобы қажет болған жағдайда Пәкістанға ұшуға дайын.
Арагчи мен Трамптың екі елшісі 27 ақпанда Женевада Тегеранның ядролық бағдарламасы бойынша бірнеше сағаттық жанама келіссөз жүргізді, бірақ келісімге қол жеткізілмеді. Келесі күні Израиль мен АҚШ Иранға қарсы соғыс бастады.
Левитт Америка президентінің Уиткофф пен Кушнерді «ирандықтарды тыңдау үшін» Пәкістанға жіберу туралы шешім қабылдағанын айтты.
- Соңғы екі күнде Иран жағында біраз ілгерілеушілік байқадық, - деді Левитт ешқандай мәлімет бермей.
Ормуз бұғазындағы шиеленіс күшейді
Бейбітшілік кезеңінде әлемдік мұнай мен табиғи газдың бестен бір бөлігі тасымалданатын, стратегиялық тұрғыдан маңызды су жолы Ормуз бұғазындағы шиеленіс өте жоғары деңгейде қалып отыр.
Иран бұғаз арқылы қозғалысты бақылауды жалғастырып, осы аптаның басында үш кемеге шабуыл жасады. Осы арада АҚШ Иран порттарын блокадаға алды. Ал Трамп әскерилерге мина орнатуға қабілетті шағын кемелерді «атып, өлтіруді» бұйырды.
- Иранның маңызды таңдауы, жақсы, дана келісім орнату мүмкіндігі бар, - деп мәлімдеді АҚШ қорғаныс министрі Пит Хегсет жұма күні тілшілерге.
Ол бірнеше күннен кейін блокадаға екінші америкалық ұшақ тасымалдаушы қосылатынын айтты. Вашингтонның аймақта үш ұшақ тасымалдаушысы бар: Үнді мұхитында USS George H.W. Bush, Араб теңізінде USS Abraham Lincoln және Қызыл теңізде USS Gerald R. Ford.
Бұл 2003 жылдан бері аймақта бір уақытта үш америкалық ұшақ тасымалдаушы кеме әрекет еткен алғашқы жағдай. АҚШ Орталық қолбасшылығының мәліметінше, флот құрамына 200 ұшақ және 15 мың теңізші мен жаяу әскер кірді. Атысты тоқтату режимінің сақталуына қарамастан, қаза тапқандар саны артып келеді.
Соғыс басталғаннан бері Иранда кемінде 3375 адам, ал соғыс басталғаннан екі күн өткен соң Израиль мен «Хезболла» содырлар тобы арасында жаңа шайқас жүрген Ливанда 2490-нан астам адам қаза тапты.
Бұдан басқа, Израильде 23 адам, ал Парсы шығанағының араб мемлекеттерінде оннан астам адам қаза тапты. Ливанда 15 израильдік сарбаз, ал аймақта 13 америкалық әскери қызметші қаза тапты.
Еске салсақ, осы аптада Иранның БҰҰ-дағы тұрақты өкілі Иран блокада аяқталғаннан кейін келіссөзге дайын екенін мәлімдеді.