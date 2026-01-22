Трамп ЕО-ның 8 еліне салынатын баж салығын алып тастады
АСТАНА. KAZINFORM — Трамп НАТО бас хатшысымен келіссөзден кейін Еуропалық Одақтың 8 еліне салынатын баж салығын алып тастады. Ақ үй басшысы бұл мәлімдемені Давостағы сөйлеген сөзінен кейін бірнеше сағат өткен соң жасады. Трамп Гренландия АҚШ-қа ұлттық және жаһандық қауіпсіздік үшін қажет екенін айтты, деп хабарлайды Euronews.
АҚШ президенті Дональд Трамп Давостағы Гренландия мәселесі бойынша НАТО-ның бас хатшысы Марк Рюттемен келіссөзде ілгерілеушілік бар екенін айтып, Еуропаның 8 еліне баж салығын салмайтынын мәлімдеді.
Трамп екі лидердің нәтижелі деп сипаттаған келіссөзінде Гренландия бойынша болашақ келісімнің негізіне қол жеткізгенін айтты. Ықтимал келісімнің Америка Құрама Штаттары мен НАТО-ның барлық мүшелеріне пайда әкелетінін жеткізді.
— Осы түсіністікке сүйене отырып, мен 1 ақпанда күшіне енуі тиіс тарифтерді салмаймын, — деп жазды Трамп Truth Social сайтында.
Дүниежүзілік экономикалық форумның басталуына бірнеше күн қалғанда жарияланған тарифтер Франция, Германия, Ұлыбритания, Дания, Швеция, Норвегия, Нидерланды және сегізінші елдің тауарларына 10 пайыздан басталып, маусым айында 25 пайызға дейін көтерілуі керек еді.
Трамп Еуропа елдері АҚШ-тың Гренландияны Даниядан сатып алуын қолдамайынша, алымдарды сақтауды талап етті. Ол келіссөздерді АҚШ вице-президенті Джей Ди Вэнс, мемлекеттік хатшы Марко Рубио, арнайы елші Стив Уиткофф және оған тікелей есеп беретін басқа да ресми тұлғалар жүргізетінін айтты.
Трамп сонымен бірге АҚШ-тың Арктикалық аралға бақылау орнату үшін күш қолдану мүмкіндігін жоққа шығарды.
Рютте сәрсенбіде Давостағы сөйлеген сөзінде Гренландия бойынша шешімдерді табуға ниетті екенін білдірді.
Бұған дейін Дональд Трамп Давоста өткен форумда сөз сөйлеп, «Еуропа дұрыс бағытта емес» деп мәлімдеді.