Трамп Эпштейннің құпия файлдарын жариялау туралы заңға қол қойды
АСТАНА. KAZINFORM – АҚШ президенті Дональд Трамп Truth Social әлеуметтік желісінде Эпштейн ісі бойынша файлдарды құпиясыздандыру туралы заңға қол қойғанын мәлімдеді.
- 2019 жылы Трамп кезіндегі Әділет министрлігі (демократтар емес!) айыптаған Джеффри Эпштейн өмір бойы демократ болған, ол демократ саясаткерлерге мыңдаған доллар қайырымдылық жасаған және Билл Клинтон (оның ұшағымен 26 рет ұшқан), Ларри Саммерс (Гарвардты қоса алғанда, көптеген кеңестен кеткен), қара ниетті саяси белсенді Рид Хоффман, азшылық көшбасшысы Хаким Джеффрис (Эпштейн айыпталғаннан кейін Эпштейннен науқанға қайырымдылық сұраған), демократиялық конгресс өкілі Стейси Пласкетт және Демократиялық партияның басқа да көптеген қайраткерлерімен тығыз байланыста болған. Мүмкін, бұл демократтар және олардың Джеффри Эпштейнмен байланысы туралы шындық жақын арада ашылады, себебі мен жақында Эпштейн файлдарын құпиясыздандыру туралы заңға қол қойдым! - деп мәлімдеді Трамп жазбасында.
Әділет министрлігі оның нұсқауымен Конгреске шамамен елу мың беттік құжатты тапсырды.
Бұған дейін АҚШ Конгресінің Өкілдер палатасы атышулы қаржыгер Джеффри Эпштейнге қатысты іс материалдарын жариялауды талап ететін заң жобасын көпшілік дауыспен қолдағанын жазған едік.
Ал АҚШ президенті Дональд Трамп марқұм миллиардер Джеффри Эпштейннің қылмыстарына қандай да бір қатысы бар екенін жоққа шығарды.