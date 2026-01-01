Трамп ФҚЖ төрағасы қызметіне үміткерлер санын азайтты
АСТАНА. KAZINFORM – Президент Дональд Трамп қаңтар айында Федералдық қор жүйесін кім басқаратыны туралы шешім қабылдайтынын мәлімдеді, деп хабарлайды Kazinform меншікті тілшісі.
Қазіргі ФҚЖ төрағасы Джером Пауэллдің өкілеттігі 2026 жылдың мамыр айында аяқталады.
FOX Business мәліметінше, ФҚЖ жоғарғы лауазымына үміткерлердің саны төрт адамға дейін қысқартылды.
Америкалық экономист және 2025 жылдан бастап Ұлттық экономикалық кеңестің директоры Кевин Хассетт – ең ықтимал екі үміткердің бірі.
Трамптың бірінші әкімшілігі кезінде ол аға кеңесші және Экономикалық кеңесшілер кеңесінің төрағасы қызметін атқарды. Екі ведомство да Ақ үймен экономикалық саясат бойынша бірлесіп жұмыс істейді.
ФҚЖ бұрынғы басшысы және Хассет сияқты ФҚЖ төрағалығына негізгі үміткер Кевин Уорш орталық банкті ұзақ уақыт бойы сынға алып келді.
BlackRock компаниясының тұрақты кірісі бар жаһандық активтер бойынша инвестициялар жөніндегі директоры Рик Ридер активтерді басқаратын әлемдегі ең ірі компанияда 3,2 трлн доллар сомаға клиенттік активтерді басқарып келеді. BlackRock 10 трлн доллардан астам активті басқарып отыр.
Кристофер Уоллер – 2020 жылдан бері ФҚЖ Басқарушылары кеңесінде қызмет етіп келе жатқан америкалық экономист. Әріптесі Мишель Боуман екеуі шілде айында пайыздық мөлшерлемелерді төмендетуді жақтағандардың қатарында болды. Бұл жұп инфляцияның өсуі мен еңбек нарығының баяулауы аясында мөлшерлемелерді тыс ұзақ уақыт бойы төмендетпегені үшін сынға алынған ФҚЖ ішіндегі келіспеушіліктердің артып келе жатқанын атап өтті.
Қыркүйекте Федералдық қор жүйесі биыл көптен күткен пайыздық мөлшерлеменің төрттен бір тармаққа төмендейтінін жариялады.