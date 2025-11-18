Трамп Газадағы Бейбітшілік кеңесін басқарады
АСТАНА. KAZINFORM – Дональд Трамп бүкіл әлемді БҰҰ Қауіпсіздік Кеңесінің АҚШ Президенті және басқа да ықпалды әлемдік көшбасшылар төрағалық ететін Бейбітшілік кеңесін құруды мақұлдау туралы тамаша шешімімен құттықтады, деп хабарлайды Kazinform меншікті тілшісі.
- Бүкіл әлемді Біріккен Ұлттар Ұйымы Қауіпсіздік Кеңесінің төрағалық ететін және әлемдегі ең ықпалды және құрметті көшбасшыларды қамтитын Бейбітшілік Кеңесін құруды мойындау және мақұлдау туралы керемет шешімімен құттықтаймын, - деп жазды Дональд Трамп Truth Social-да.
Ақ үй басшысы: «Бұл оқиға тарихта БҰҰ тарихындағы ең ірі оқиғалардың бірі ретінде қалады, әлемдік бейбітшілікті нығайтады және шынымен де тарихи маңызы бар сәт болады!», - деп атап өтті.
«Біріккен Ұлттар Ұйымына және БҰҰ-ға мүше барлық елдерге: Қауіпсіздік Кеңесіне, Қытайға, Ресейге, Францияға, Ұлыбританияға, Алжирге, Гайанаға, Грекияға, Данияға, Оңтүстік Кореяға, Пәкістанға, Панамаға, Сьерра-Леонеге, Словенияға және Сомалиге алғыс айтамын, - деді Ақ үй басшысы.
АҚШ президенті сондай-ақ Қатар, Мысыр, Біріккен Араб Әмірліктері, Сауд Арабиясы Корольдігі, Индонезия, Түркия және Иорданияның берік қолдауы үшін алғысын білдірді.
Осыған дейін БҰҰ Қауіпсіздік кеңесі АҚШ президенті Дональд Трамптың Газа секторына қатысты бейбітшілік жоспарын қолдайтын АҚШ қарарының жобасын қабылдағанын жазған едік.