Трамп Иран бағытына америкалық «армада» жіберілетінін мәлімдеді
АСТАНА. KAZINFORM – Иран төңірегіндегі әскери-саяси ахуал Вашингтоннан айтылған қатаң мәлімдемелер аясында қайтадан ушыға түсті, деп хабарлайды Kazinform агенттігінің меншікті тілшісі.
АҚШ президенті Дональд Трамп Иран бағытына әскери-теңіз «армадасы» жіберіліп жатқанын мәлімдеп, сонымен бірге оны қолдануға қажеттілік туындамайды деп үміттенетінін айтты. Бұл туралы ол бейсенбі күні Давоста өткен Дүниежүзілік экономикалық форумға қатысқаннан кейін АҚШ-қа қайтып келе жатқан жолда Air Force One ұшағының бортында журналистерге хабарлады.
Reuters агенттігінің америкалық ресми тұлғаларға сілтеме жасап хабарлауынша, алдағы күндері Таяу Шығысқа USS Abraham Lincoln әуе кемесін тасымалдаушысы және басқарылатын зымырандық қарумен жабдықталған бірнеше эсминец жіберіледі.
Сонымен қатар Иран тарапынан ықтимал соққы қаупі туындаған жағдайда аймақтағы америкалық әскери базаларды қорғау үшін қосымша әуе шабуылына қарсы қорғаныс жүйелерін орналастыру мүмкіндігі де қарастырылып жатыр.
Еске салайық, бұған дейін Иран Ислам Республикасына қарсы агрессия жасалған жағдайда Таяу Шығыстағы америкалық базаларға соққы беретінін ескерткен болатын.
– Ол жаққа көптеген кемелер бағыт алып бара жатыр, сақтық үшін. Мен ештеңе болғанын қаламаймын, бірақ жағдайды өте мұқият бақылап отырмыз, – деді Трамп.
Кейінірек ол:
– Бұл бағытта қозғалып келе жатқан армадамыз бар, бәлкім, оны қолданудың да қажеті болмай қалар, – деп қосты.
Халықаралық БАҚ мәліметінше, күштердің бұл қозғалысы Таяу Шығыстағы америкалық нысандарды қорғауды күшейтуге де, қажет болған жағдайда қосымша әскери әрекеттер жасауға да мүмкіндік береді. Маусым айында АҚШ Иранның ядролық бағдарламасының негізгі нысандарына соққы жасаған еді.
Әскери кемелер өткен аптада Азия-Тынық мұхиты өңірінен қозғала бастаған. Бұл Вашингтон мен Тегеран арасындағы қарым-қатынастың соңғы айларда Ирандағы наразылықтардың қатаң басып-жаншылуынан кейін күрт шиеленісуімен тұспа-тұс келді. Трамп бұған дейін наразылық білдірушілердің өліміне жауап ретінде араласу қаупін бірнеше рет айтқанымен, өткен аптада риторикасын жұмсартып, өлім жазаларының тоқтатылғанына қол жеткізгенін мәлімдеген.
Бейсенбі күні ол бұл мәлімдемесін қайта қайталап, оның қоқан-лоққысынан кейін Иранда шамамен 840 өлім жазасының күші жойылғанын айтты.
– Мен оларға егер бұл адамдарды дарға ассаңдар, сендерге бұрын-соңды болмаған соққы жасалады дедім. Бұл сендердің ядролық бағдарламаларыңа жасалған соққыларды түкке тұрғысыз етіп көрсетеді, – деді Трамп.
– Сол қорқынышты жағдай болардан бір сағат бұрын олар жазаларды тоқтатты, – деп қосты ол, мұны «жақсы белгі» деп бағалады.
Америкалық әскерилер бұған дейін де шиеленіс күшейген кезеңдерде Таяу Шығыстағы қатысуын арттырып отырған, әдетте бұл қорғаныс мақсатында жасалатын. Алайда өткен жылы АҚШ Иранның ядролық инфрақұрылымына маусым айында соққы жасар алдында аймаққа ауқымды күштерін көшірген еді.
Трамп АҚШ Тегеран ядролық бағдарламасын қайта жандандыруға әрекеттенсе, күш қолдануға дайын екенін атап өтті.
Айта кетейік, кеше Иран билігі елдегі наразылықтар кезінде қаза тапқандардың санын алғаш рет ресми түрде жариялады.