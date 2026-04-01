    03:10, 01 Сәуір 2026 | GMT +5

    Трамп Ирандағы операцияның аяқталуы туралы айтты

    АСТАНА. KAZINFORM — АҚШ президенті Дональд Трамп Иранға қарсы жүргізіліп жатқан әскери операцияның аяқталу кезеңіне өтіп жатқанын мәлімдеді, деп хабарлайды Report.

    Трамп Ирандағы операцияның аяқталуы туралы айтты
    Фото: yahoo.com

    — Бізде бәрі жақсы жүріп жатыр. Бұл (әскери операция — ред.) аяқталуға жақындап қалды, — деді Дональд Трамп.

    Еске сала кетейік, АҚШ пен Израиль 28 ақпанда Иранға қарсы әскери операция бастап, бірқатар қалаларға әуе соққыларын жасаған. Бұған жауап ретінде Иран Израиль аумағына зымырандар ұшырып, сондай-ақ Парсы шығанағы елдеріндегі америкалық әскери базаларға шабуыл жасаған. Жағдайға байланысты аймақтағы бірқатар мемлекеттер әуе кеңістігін уақытша жапты. Сол күні соққылар нәтижесінде Иранның жоғарғы көшбасшысы Али Хаменеи қаза тапты.

    Кейінірек АҚШ-тың Иран билігіне Таяу Шығыстағы қақтығысты тоқтату бойынша 15 тармақтан тұратын жоспар жолдағаны белгілі болды.

    Бұған дейін Дональд Трамп АҚШ-қа әскери қолдау көрсетпей қойған серіктестеріне шүйліккен болатын.

    Динара Маханова
    Динара Маханова
