Трамп Иранды «шартсыз берілуге» шақырды
АСТАНА. KAZINFORM — «Иранмен шартсыз берілуден басқа келісім болмайды» деп жазды АҚШ президенті Дональд Трамп өзінің TruthSocial әлеуметтік желісіндегі аккаунтында. Бұл туралы ВВС жазды.
Трамп берілуден және жаңа қабылданатын көшбасшыны (немесе көшбасшыларды) таңдағаннан кейін, көптеген керемет және өте батыл одақтастар және серіктестерімен бірге Иранның енді күйреу алдында тұрмауын және оны экономикалық тұрғыдан бұрынғыдан да үлкен, жақсы және күшті ету үшін талмай еңбек ететінін қосты.
АҚШ президенті Иранның «болашағы керемет» болатынын атап өтті.
Бұған дейін Трамп Иранның жаңа басшылығын таңдауға қатысуы керек екенін айтқан еді.
АҚШ президенті Дональд Трамп наурыз айының соңында Ішкі қауіпсіздік министрлігін республикашыл сенатор Маркуэйн Маллин басқаратынын мәлімдеді.