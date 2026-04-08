Трамп Иранмен екі апталық бітімге келіскеннен кейін мұнай бағасы күрт төмендеді
АСТАНА. KAZINFORM – Трамп АҚШ пен Иран арасында екі апталық бітім жариялағаннан кейін әлемдік мұнай бағасы күрт төмендеді, деп хабарлайды ВВС.
Президент Дональд Трамп АҚШ пен Иран арасында, егер кемелер стратегиялық маңызы бар Ормуз бұғазы арқылы еркін қозғала алатын болса, екі апталық бітім жасалатынын жариялағаннан кейін әлемдік мұнай бағасы күрт төмендеді.
Эталондық Brent маркалы мұнайдың бағасы шамамен 15,9 пайызға төмендеп, бір баррелі 92,30 долларды (68,87 фунт стерлинг) құрады. Ал АҚШ-та саудаланатын мұнай бағасы 16,5 пайызға жуық арзандап, 93,80 долларға түсті.
Алайда баға 28 ақпанда қақтығыс басталғанға дейінгі деңгейден әлі де жоғары болып отыр.
Энергия тасымалдаушылардың құны Таяу Шығыстан мұнай мен газ жеткізіліміне айтарлықтай кедергі келуіне байланысты күрт өсті. Бұған Иранның АҚШ пен Израильдің әуе соққыларына жауап ретінде Ормуз бұғазы арқылы өтпек болған кемелерге шабуыл жасайтыны жөніндегі қоқан-лоққысы себеп болды.
Сейсенбі күні кешке әлеуметтік желідегі жазбасында Трамп:
– Ислам Республикасы Иран Ормуз бұғазын толық, дереу және қауіпсіз түрде ашуға келіскен жағдайда, мен Иранды бомбалау мен оған шабуыл жасауды екі апта мерзіміне тоқтатуға келісемін, – деп мәлімдеді.
Ол бұған дейін келісімге келу үшін сейсенбі күні АҚШ-тың шығыс уақыты бойынша 20:00-ге (сәрсенбі күні GMT бойынша 00:00) дейін мерзім белгілеп, егер мәмілеге қол жеткізілмесе, «бүгін түнде тұтас бір өркениет жойылады» деп қоқан-лоққы жасаған болатын.
Соған қарамастан, нарық сарапшыларының пікірінше, Трамп қақтығысты ушықтыру арқылы энергия бағасының аспанға шарықтап кетуінен қауіптенген болуы мүмкін.
AlphaSense зерттеу компаниясының сарапшысы Ксавьер Смиттің айтуынша, мұндай қадам өз қолымен жасалған экономикалық жараға айналуы ықтимал еді және қазіргі жағдайда мұндай тәуекелге бару қиын.
Оның пікірінше, әсіресе Трамптың көшбасшылығына берілетін қоғамдық қолдау деңгейі мен рейтингтерге қысым күшейіп тұрған шақта, мұндай шешім өте маңызды болған.
Еске сала кетсек, Трамп Иранның энергетикалық инфрақұрылымына соққы жасауды екі аптаға шегерді.