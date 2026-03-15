Трамп Иранмен келіссөз жүргізу туралы ұсыныстарды қабылдамады
АСТАНА. KAZINFORM – АҚШ президенті Дональд Трамп Таяу Шығыстағы одақтас елдер ұсынған Иранмен келіссөздер жүргізу бастамасын қабылдамады, деп хабарлады Reuters агенттігі.
Агенттік мәліметінше, соңғы екі апта ішінде Оман АҚШ пен Иран арасында диалог орнатуға бірнеше рет әрекет жасаған. Алайда Ақ үй бұл бастамаға қызығушылық танытпайтынын анық білдірген.
Дереккөздердің бірінің айтуынша, Дональд Трамп соғысты жалғастыруды қалайды, өйткені бұл Иран Ислам Республикасының әскери әлеуетін одан әрі әлсіретеді деп санайды. Шенеуніктің сөзінше, келіссөздер күні «мүмкін бір күні туар, бірақ қазір емес».
Reuters агенттігінің басқа дереккөздері Египет те бұған дейін Вашингтон мен Тегеран арасындағы делдал елдердің бірі болғанын айтады. Соғыс басталғаннан кейін де Египет екі тарап арасында байланыс орнатуға талпыныс жасаған.
Алайда бұл әрекеттер нәтиже бермеген. Дегенмен агенттік мәліметінше, Каир Иран әрекеттерінен зардап шеккен көрші елдер тарапынан белгілі бір деңгейде әскери ұстамдылыққа қол жеткізуге ықпал еткен.
Иран тарапындағы дереккөздердің айтуынша, Тегеран билігі де бірқатар елдердің атысты тоқтату жөніндегі ұсыныстарын қабылдамаған. Ислам Республикасының басшылығы алдымен АҚШ пен Израиль тарапынан жасалып жатқан шабуылдардың толық тоқтатылуын, сондай-ақ келтірілген шығын үшін өтемақы төленуін талап етіп отыр.
Еске сала кетсек, Иран Израиль мен АҚШ базаларын баллистикалық зымыранмен атқылағанын мәлімдеді.
Ал БҰҰ Қауіпсіздік Кеңесі Иран көрші елдерге шабуылдарын дереу тоқтатуы керектігін ескертті.