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    Трамп: Иранмен соғыс 3 қарашаға дейін аяқталуы мүмкін

    АСТАНА. KAZINFORM — АҚШ пен Иран арасындағы соғыс 2026 жылғы 3 қарашадағы Конгресс сайлауына дейін аяқталуы мүмкін. Бұл туралы Kazinform Anadolu агенттігіне сілтеме жасап хабарлайды.

    Трамп допустил завершение войны с Ираном до 3 ноября
    Фото: Anadolu

    АҚШ президенті Дональд Трамп осы жаңалықты америкалық NewsNation телеарнасына берген сұхбатында айтты.

    Бұған дейін Ақ үй басшысы журналистерге берген түсініктемесінде соғыс 3 қарашада өтетін сайлаудан кейін бірден аяқталатынын мәлімдеген еді. Оның айтуынша, Иран бұдан әрі қарсы тұра алмайды.

    — Бұл мәселе сайлаудан кейін реттеледі, тіпті одан ерте шешілуі мүмкін, — деді ол.

    АҚШ Президенті Иранның Иорданиядағы америкалық базаға жасаған соңғы соққылары аймақтағы Америка ұшақтарына зақым келтірді деген қауесетті жоққа шығарды.

    — Жоқ, ешқандай зақым келтірген жоқ, мүлдем шығын болмады, — деді ол.

    Kazinform үшін Anadolu агенттігі ұсынған материал.

    Бұған дейін Иран АҚШ-пен соғысты тоқтатудың шарттарын атағанын жазған едік.

    Ақзат Жиеналина

    АҚШ Әлем жаңалықтары Соғыс Дональд Трамп Иран Таяу Шығыстағы ахуал
    Айнұр Тумакбаева
    Айнұр Тумакбаева
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