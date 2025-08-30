Трамп Камала Харриске берілген қорғауды тоқтатты
АСТАНА. KAZINFORM — АҚШ президенті Дональд Трамп бұрынғы вице-президент Камала Харриске Секрет қызметі тарапынан берілген қорғауды алып тастады, деп хабарлайды The New York Times.
Бейсенбі күні Трамп меморандумға қол қойып, оған сәйкес Харриске берілген қорғау дүйсенбіден бастап тоқтатылады.
Әдетте Секрет қызметі бұрынғы вице-президентке қызметінен кеткеннен кейін алты ай бойы қорғау береді. Бірақ президент Джо Байден бұл мерзімді тағы бір жылға ұзарту туралы жарлыққа қол қойған болатын.
– Вице-президент Секрет қызметіне олардың кәсібилігі, адалдығы және қауіпсіздікті қамтамасыз етудегі берік ұстанымы үшін алғыс білдіреді, – деді Харристің аға кеңесшісі Кирстен Аллен.
Ханым Харриске берілген қорғау оның ел бойынша жаңа президенттік кампаниясына арналған кітабын насихаттау турына шығар алдында тоқтатылды. «107 күн» деп аталатын кітап қыркүйектің 23-інде жарық көруі тиіс.
Трамп қызметке кіріскелі бері бірқатар тұлғаға берілген қорғауды алып тастаған еді. Атап айтқанда, бұрынғы ұлттық қауіпсіздік жөніндегі кеңесші Джон Болтон, бұрынғы мемлекеттік хатшы Майк Помпео және өзінің бұрынғы көмекшісі Брайан Хук қорғаныссыз қалды.
Бұған қоса, наурыз айында Трамп Байденнің балалары — Хантер мен Эшлидің де қорғауын алып тастаған болатын.