Трамп Канада премьер-министрінің Бейбітшілік кеңесіне шақыруын қайтарып алды
АСТАНА. KAZINFORM — АҚШ президенті Дональд Трамп Канаданың Бейбітшілік кеңесіне шақыруын қайтарып алды, бұл екі Солтүстік Америка көршісі арасындағы онсыз да шиеленіскен қарым-қатынасты одан әрі ушықтыра түсті.
Бейсенбі күні Трамп Truth Social арнасында Канада премьер-министрі Марк Карнидің Бейбітшілік кеңесінің мүшесі болмайтынын мәлімдеді.
— Құрметті премьер-министр Карни, бұл хат Бейбітшілік кеңесінің сізді Канаданың ең беделді көшбасшылық кеңесіне қосылуға шақыруын қайтарып жатқанын растайтын құжат болсын, — деп жазды америкалық көшбасшы.
Ақ үй басшысы шақыруды неліктен қайтарып алғанын нақтыламады, бірақ оның әлеуметтік желідегі жазбасы Канада премьер-министрі кеңеске алаңдаушылық білдіріп, Трамптың сәрсенбі күні Давостағы Дүниежүзілік экономикалық форумда айтқан «Канада АҚШ-тың арқасында өмір сүреді» деген сөзіне өткір жауап бергеннен кейін жарияланды.
— Канада АҚШ-тың арқасында өмір сүріп жатқан жоқ. Канада біз канадалықтар болғандықтан өркендеп келеді, — деді Карни бейсенбі күні.
Премьер-министр кеңсесі Трамптың мәлімдемесіне әлі түсінік берген жоқ.
Politico басылымының мәліметінше, шақырудың кері қайтарылуы Трамп пен Карни арасындағы келіспеушілікті ушықтырады, олар НАТО-ның басқа одақтастарымен бірге америкалық көшбасшының Гренландия жоспарына қарсы болды.
