    13:54, 23 Қаңтар 2026 | GMT +5

    Трамп Канада премьер-министрінің Бейбітшілік кеңесіне шақыруын қайтарып алды

    АСТАНА. KAZINFORM — АҚШ президенті Дональд Трамп Канаданың Бейбітшілік кеңесіне шақыруын қайтарып алды, бұл екі Солтүстік Америка көршісі арасындағы онсыз да шиеленіскен қарым-қатынасты одан әрі ушықтыра түсті.

    Трамп отозвал приглашение премьер-министра Канады в Совет мира
    Фото: The Walrus

    Бейсенбі күні Трамп Truth Social арнасында Канада премьер-министрі Марк Карнидің Бейбітшілік кеңесінің мүшесі болмайтынын мәлімдеді.

    — Құрметті премьер-министр Карни, бұл хат Бейбітшілік кеңесінің сізді Канаданың ең беделді көшбасшылық кеңесіне қосылуға шақыруын қайтарып жатқанын растайтын құжат болсын, — деп жазды америкалық көшбасшы.

    Ақ үй басшысы шақыруды неліктен қайтарып алғанын нақтыламады, бірақ оның әлеуметтік желідегі жазбасы Канада премьер-министрі кеңеске алаңдаушылық білдіріп, Трамптың сәрсенбі күні Давостағы Дүниежүзілік экономикалық форумда айтқан «Канада АҚШ-тың арқасында өмір сүреді» деген сөзіне өткір жауап бергеннен кейін жарияланды.

    — Канада АҚШ-тың арқасында өмір сүріп жатқан жоқ. Канада біз канадалықтар болғандықтан өркендеп келеді, — деді Карни бейсенбі күні.

    Премьер-министр кеңсесі Трамптың мәлімдемесіне әлі түсінік берген жоқ.

    Politico басылымының мәліметінше, шақырудың кері қайтарылуы Трамп пен Карни арасындағы келіспеушілікті ушықтырады, олар НАТО-ның басқа одақтастарымен бірге америкалық көшбасшының Гренландия жоспарына қарсы болды.

    Бұған дейін Қазақстан Бейбітшілік кеңесіне кіру үшін 1 млрд доллар жарна төлемейтінін хабарлаған едік.

