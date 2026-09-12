Трамп Қасым-Жомарт Тоқаевты ел тәуелсіздігінің 35 жылдығымен құттықтады
АСТАНА. KAZINFORM – АҚШ Президенті Дональд Трамп Қасым-Жомарт Тоқаевқа Қазақстан Тәуелсіздігінің 35 жылдығы қарсаңында құттықтау хатын жолдады, деп хабарлайды Ақорданың баспасөз қызметі.
-Құрметті Президент мырза!
Қазақстан Тәуелсіздігінің 35 жылдығы қарсаңында жылы лебізімді қабыл алыңыз!
Миллиондаған қазақстандық Астанада және елдің түкпір-түкпірінде 1991 жылы республика Тәуелсіздігі жарияланғаннан бері көздің қарашығындай сақтап, еселей түскен бай мәдениетін, тарихи мұрасын және қайталанбас келбетін ерекше мақтанышпен паш етеді.
Мемлекеттеріміз арасындағы Кеңейтілген стратегиялық серіктестікті жоғары бағалаймын және мен президенттік лауазымды атқарған екі мерзімде қалыптасқан берік байланысты одан әрі нығайтамыз деп сенемін.
Қазақстан халқының бағына орай, Сіз сияқты тегеурінді әрі батыл көшбасшысы бар. Осы қуанышты сәтті сіздермен бөлісу – мен үшін зор мәртебе,-делінген құттықтауда.
Айта кетейік, Қазақстан тәуелсіздігінің 35 жылдығын биыл 16 желтоқсанда атап өтеді. Ел тәуелсіздігін 1991 жылы 16 желтоқсанда жариялаған болатын.
Осыған дейін АҚШ Президенті арнайы өкілі арқылы Қасым-Жомарт Тоқаевқа өзінің құттықтауын жолдаған болатын.