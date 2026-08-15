Трамп кеме экипажінің 250 күннен астам портқа кірмегенін сынағандарға жауап берді
АСТАНА. KAZINFORM — АҚШ президенті Дональд Трамп Иран жағалауындағы USS Abraham Lincoln ұшақ тасымалдаушы кеме экипажының ұзақ уақыт теңізде жүруіне және борттағы жағдайға қатысты алаңдаушылықты жоққа шығарды, деп хабарлайды Al Jazeera.
Жұма күні журналистерге берген сұхбатында Трамп кемедегі әскери қызметшілердің отбасылары жақындарының жағдайына алаңдап отыр деген ақпаратты жоққа шығарды.
— Жоқ, олар алаңдап отырған жоқ, — деді Трамп.
Ұшақ тасымалдайтын кеменің тым ұзақ уақыт бойы сапарда жүргені туралы сұраққа:
— Жоқ. Бұл уақыт әлі жеткіліксіз, — деп жауап берді АҚШ президенті.
Трамптың бұл мәлімдемесі осы аптада USS Abraham Lincoln бортындағы жабдықтау мәселелері мен экипаждың психологиялық күйзелісі туралы бірқатар материалдар жарияланғаннан кейін айтылды. Олардың арасында әскери қызметшілердің кемеден секіруге әрекет жасағаны туралы мәліметтер де бар.
Кеме қараша айында Калифорния штатындағы Сан-Диего әскери-теңіз базасынан шығып, содан бері қаңтарда Венесуэлаға қарсы жүргізілген әскери операцияға, кейін Иранға қарсы соғыс қимылдарына қатысты.
Бастапқыда кеменің сапары мамыр айында аяқталады деп жоспарланған. Алайда оның мерзімі ұзартылды. USS Abraham Lincoln портқа кірместен теңізде 250 күннен астам уақыт болып, АҚШ Әскери-теңіз күштерінің рекордын жаңартқан. Кемеде 5 мыңнан астам теңізші мен теңіз жаяу әскері бар.
Бірнеше америкалық заң шығарушы кемедегі жағдайға қатысты тергеу жүргізуге шақырды. Демократ сенатор Рубен Гальего Әскери-теңіз күштерінің басшылығына екі партия өкілдерінен құралған делегацияның кемеге барып, жағдайды бағалауына рұқсат беруді ұсынды.
Алайда Трамп әкімшілігі USS Abraham Lincoln бортындағы жағдайдың нашарлағанын бірнеше рет жоққа шығарды.
Жұма күні америкалық билік өкілі Al Jazeera-ға Әскери-теңіз күштері кемеде суицид туралы ойлардың немесе өзіне қол жұмсауға әрекет жасағандардың саны артқанын тіркемегенін мәлімдеді.
Оның айтуынша, кемеде бес діни қызметкер, бір психолог, бір әлеуметтік қызметкер, мінез-құлық денсаулығы бойынша үш маман және кешенді алдын алу жөніндегі бір кеңесші жұмыс істейді. Сондай-ақ кемеде әскери қызметшілерге эмоциялық қолдау көрсететін ит бар.
Трамп кеменің ұзақ уақыт теңізде жүруіне қатысты алаңдаушылықты жоққа шығарғанымен, USS Abraham Lincoln жақын арада басқа кемемен ауыстырылатынын растады.
— Бұл кеме қазір немесе жақын арада кері қайтады. Оның орнына дәл сондай басқа кеме келеді, — деді Трамп.
Осы аптада демократ сенатор Ричард Блюменталь АҚШ қорғаныс министрі Пит Хегсетке хат жолдап, кемедегі жағдай туралы ақпарат сұрады. Ол, соның ішінде, Әскери-теңіз күштері экипаждың психологиялық жағдайын бағалау үшін қандай көрсеткіштерді пайдаланатынын білгісі келетінін айтты.
Сенатор сондай-ақ USS Abraham Lincoln кеменің Иранға қатысты миссиясы қандай әскери мақсатты көздейтінін және осы мақсатқа жету үшін оның әрі қарай аймақта болуы қажет пе деген сұрақ қойды.
АҚШ пен Израиль бастаған Иранға қарсы соғыс 28 ақпанда басталған. Маусым айында АҚШ пен Иран әскери қимылдарды дереу тоқтатуды көздейтін өзара түсіністік туралы меморандумға қол қойған. Алайда өткен айда Ормуз бұғазына қатысты келіспеушіліктен кейін келісім жүзеге аспай қалды.
Одан кейінгі шиеленіс АҚШ-тың Иран порттарына әскери-теңіз блокадасын қайта енгізуіне, ал Иранның бұғаз арқылы қатынасты шектеуіне әкелді.
Содан бері Иран мұнай, табиғи газ, тыңайтқыш және басқа да тауарларды тасымалдауда маңызды рөл атқаратын Ормуз бұғазы арқылы кеме қатынасын реттеу жөнінде Оманмен келісімге келуге дипломатиялық күш салып жатыр.
Айта кетейік, Ормуз бұғазында ADNOC компаниясының екі кемесіне шабуыл жасалды.