Трамп қысқа мерзімді сапармен Израильге барды
АСТАНА. KAZINFORM – АҚШ президентінің сапары Газа секторындағы соғыстың аяқталуы және Таяу Шығыста жаңа саяси кезеңнің басталуын күткен кезде өтіп отыр, деп хабарлайды Kazinform меншікті тілшісі.
АҚШ президенті Дональд Трамп әуе күштерінің 1 ұшағы бүгін таңертең Тель-Авив маңындағы Бен-Гурион әуежайына қонды. Оны Израиль премьер-министрі Биньямин Нетаньяху мен президент Ицхак Герцог күтіп алды.
Израиль билігінің ақпаратынша, сапар шамамен төрт сағатқа созылады және Кнессеттің пленарлық отырысында сөз сөйлеуден, Израиль басшылығы және кепілге алынғандардың отбасыларымен кездесулерден тұрады. Одан кейін Трамп Газа бойынша келісімге қол қою рәсіміне қатысу үшін Шарм-эш-Шейхке ұшады.
Ұшу кезінде Трамп Air Force One-нан Газадан израильдік тұтқындарды босату туралы тікелей трансляцияны көрді. Ақ үйдің баспасөз хатшысы Кэролайн Левитт экран фотосуретін жариялап, оған «History in the making» деген жазба қалдырды.
Израильдің 12-ші телеарнасының хабарлауынша, Дональд Трамп Air Force One ұшағы Бен-Гурион әуежайына қонар алдында «Тұтқындар алаңы» және жағажайларда демалып жатқан израильдіктердің үстінен төмен ұшуына бұйрық берген. Тель-Авив жағажайында АҚШ президентін қарсы алу сөздері жазылған үлкен баннер орнатылды.
Трамп сапарын Газа келісіміндегі ілгерілеушілікпен байланыстырып, бітімгершіліктің сақталуын күтетінін мәлімдеді.
- Газадағы соғыс аяқталды. Бітім сақталады, адамдар әскери әрекеттен шаршады. Мен көптеген кепіл алдым, ешкім мені жайсыз жағдайда қалдырғысы келмейді деп ойлаймын, - деді Трамп Вашингтоннан ұшар алдында қол жеткізілген келісімдердің орындалатынына сенім білдіріп.
АҚШ президенті сондай-ақ келіссөзге делдал болған Қатарға алғыс айтып, Газа секторын қалпына келтіру «уақытты қажет ететінін, бірақ соңында бәрі жақсы көрінетінін» баса айтты. Трамптың айтуынша, АҚШ Газа секторында уақытша басқару органын құруға ықпал етуді көздеп отыр және ықтимал қатысушылардың қатарында Ұлыбританияның бұрынғы премьер-министрі Тони Блэрдің де бар екенін қосып өтті.
Осы арада Иерусалимде «Көгілдір қалқан-6» операциясы аясында қауіпсіздіктің жоғары режимі енгізілді. Операцияға АҚШ президентімен бірге еріп жүрген және кепілге алынғандарды қайтару кезінде тәртіпті сақтауда мыңдаған полиция мен әскери қызметкер қатысып жатыр.
Еске сала кетсек, дүйсенбіде ХАМАС кепілге алынған жеті израильдік азаматты Қызыл Крест ұйымына тапсырды.