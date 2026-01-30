Трамп Кубаға мұнай жеткізетін елдердің тауарларына баж салығын енгізеді
АСТАНА. KAZINFORM — АҚШ президенті Дональд Трамп Кубаға мұнай жеткізуші елдерден келетін тауарларға жаңа тариф енгіземіз деп қорқытып, коммунистердің бақылауындағы аралға қысым жасауын күшейтті, деп хабарлайды ANEWZ.
Төтенше жағдай туралы ұлттық декларацияға сәйкес, атқарушы өкіммен рұқсат етілген бұл қадам ешқандай нақты тарифтік мөлшерлемелерді қамтымаған немесе өнімдері АҚШ баждары салынуы мүмкін елдерді анықтамаған.
Осы айдың басында тақтан тайдырылған Венесуэла президенті Николас Мадуроны американдық әскерилер тұтқындаған кезде, Трамп Кубаға қарсы әрекет ету және оның басшылығына қысым жасау ниеті туралы бірнеше рет айтты.
Осы аптада Трамп «Куба күйрейді» деп мәлімдеп, бір кездері аралға мұнайдың негізгі жеткізушісі болған Венесуэла жақында Кубаға мұнай да, ақша да жібермегенін айтты.
Бұған дейін Трамп Иранға соққы жасау мүмкіндігі туралы ескертті.