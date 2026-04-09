Трамп НАТО Бас хатшысы Рюттемен кездесті
АСТАНА. KAZINFORM — АҚШ президенті Дональд Трамп НАТО Бас хатшысы Марк Рюттемен жабық кездесу өткізді, деп хабарлайды Associated Press.
Келіссөздер Ақ үй басшысының елдің НАТО-дан шығу мүмкіндігі туралы мәлімдемелері аясында өтті. Бұған дейін тараптар Ормуз бұғазы арқылы қауіпсіз кеме қатынасын қайта жандандыру мәселесін талқылауы тиіс екені хабарланған болатын.
Кейін CNN-ге берген сұхбатында Рютте Трамптың әңгіме барысында Ирандағы операция аясында Вашингтонның кейбір одақтастарының әрекеттеріне көңілі толмағанын айтып, америкалық көшбасшының наразылығын түсінетінін жеткізді.
— Ол, әрине, НАТО-дағы кейбір одақтастарына көңілі толмай отыр, мен оны түсінемін. Сонымен бірге мен еуропалық елдердің басым бөлігі базалар, логистика, ұшу тұрғысынан пайдалы болғанын және өз міндеттемелерін орындағанын атап өттім, — деді Рютте.
Бұған дейін Трамп ABC телеарнасына берген сұхбатында Вашингтонның серіктестерін Иранға қарсы әскери операцияға қосылуға шақыруы НАТО үшін сынақ болғанын, алайда альянс бұл сынақтан өте алмағанын мәлімдеген.
Еске салайық, осыған дейін НАТО Бас хатшысы АҚШ-қа ресми сапармен баратыны хабарланды. Бүгін Марк Рютте Рональд Рейган атындағы Президенттік қор институты ұйымдастырған пікірталасқа қатысуы қажет.