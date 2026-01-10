Трамп несие картасының пайыздық мөлшерлемесін 10%-ға дейін төмендетпек
АСТАНА.KAZINFORM - АҚШ президенті Дональд Трамп несие картасының пайыздық мөлшерлемесін бір жылға 10%-ға дейін шектеуді қолдайтынын мәлімдеді, деп хабарлайды Kazinform меншікті тілшісі.
- Біз енді несие картасы компанияларына Джо Байден әкімшілігі кезіндегідей ұйқылы-ояу шешім қабылдауға жол бермейміз. Бұдан былай 20%-дан 30%-ға дейін және одан да жоғары пайыздық мөлшерлемелерді белгілеу арқылы америкалық қоғамды алдауға жол бермейтінімізді ескертеміз, - деп жазды Трамп Truth Social сайтында.
Трамп «2026 жылдың 20 қаңтарынан бастап несие картасының пайыздық мөлшерлемесін 10%-ға дейін бір жылға шектеуді» талап етті.
Миллиардер хедж-қорының менеджері Билл Акман Трамптың мәлімдемесіне жауап ретінде президенттің ұсынысын «қателік» деп атағанын жазды FOX Business.
- Шығындарды жабуға және капиталға тиісті кіріс әкелуге жеткілікті мөлшерлемелерді белгілей алмағандықтан, несие карталарын шығарушылар миллиондаған тұтынушылардың карталарын жойып жібереді, олар бұрын төлегеннен гөрі жоғары мөлшерлемелермен несие алу үшін несие берушілерге жүгінуге мәжбүр болады, - деп жазды Билл Акман X-те.
Бұған дейін 2025 жылдың соңында америкалықтардың жартысына жуығы қаржылық қиындық көріп отырғанын хабарлаған едік.