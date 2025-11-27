Трамп 2026 жылы G20 саммитіне Оңтүстік Африканы шақырмайды
АСТАНА. KAZINFORM — АҚШ президенті Дональд Трамп 2026 жылы Майамиде өтетін G20 саммитіне Оңтүстік Африканың шақырылмайтынын мәлімдеді. Жиынның 20 жылдық тарихында алғаш рет қатысушы ел шеттетіліп отыр, деп хабарлайды ANEWZ.
Бұл қадам Вашингтонның Йоханнесбургте өткен G20 көшбасшыларының кездесуіне бойкот жариялауынан кейін болды. Онда Трамп Оңтүстік Африканы қабылдаушы тарап ретінде «қару қолданды» деп айыптап, қатысудан бас тартты.
Дональд Трамп әлеуметтік желідегі жазбасында Оңтүстік Африкадағы саммиттің жабылу салтанатында АҚШ елшілігінің өкіліне G20 төрағалығына рұқсат беруден бас тартқанын мәлімдеді. Ол Претория үкіметін «ешбір жерде мүшелікке лайық емес» деп атады. Сондай-ақ АҚШ-тың елге төлейтін төлемдері мен субсидияларын тез арада тоқтататынын айтты.
Биыл екі елдің қарым-қатынасы күрт нашарлады. Наурызда АҚШ Оңтүстік Африка елшісін «елдің саяси ұстанымдарына қарама-қайшы көзқараста» деп жариялап, елден шығарды. Содан кейін АҚШ жоғары лауазымды шенеуніктерін Йоханнесбургтегі G20 саммитіне жіберуден бас тартты.
Саммитте төрағалығы аяқталған Оңтүстік Африка әлі ресми жауап берген жоқ. Президент Сирил Рамафосаның баспасөз хатшысы ел бұл жағдайдан хабардар екенін айтты. Бірақ ресми хабарлама алмайынша, түсініктеме бермейтінін мәлімдеген еді.
Сонымен қатар Трамп әкімшілігі 2026 жылғы саммитте Польшаның рөлін арттыруды көздеп отыр. Польша президенті Кароль Навроцкий келесі жылы өтетін G20 саммитіне шақырылғанын мәлімдеді. Варшава белгілі бір көрсеткіштер бойынша әлемнің 20-шы ірі экономикасы және 35 жыл бойы үздіксіз дамып келе жатқан ел ретінде, оның өтініші ақталды деп мәлімдейді.
Енді G20 саммиті 2026 жылдың желтоқсан айында Флоридадағы Трамптың Дорал гольф курортында өтеді деп жоспарланған.
Айта кетейік, АҚШ президенті BBC тілшілерін өз сөзін бұрмалады деп айыптады.