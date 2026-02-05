KZ
    06:51, 05 Ақпан 2026

    Трамп өзінің қауіпсіздігіне алаңдайтынын айтты

    АСТАНА. KAZINFORM — АҚШ президенті Дональд Трамп өзінің қауіпсіздігіне алаңдайтынын, бірақ мұндай ойлардан аулақ болуға тырысатынын айтты, деп хабарлайды Report.

    Фото: ТАСС

    Бұл туралы америкалық көшбасшы NBC News арнасына берген сұхбатында мәлімдеді, оның үзінділерін Ақ үйдің баспасөз қызметі X әлеуметтік желісінде жариялады.

    — Мен бұл туралы алаңдаймын, бірақ мұны ойымнан шығаруым керек, әйтпесе менің жұмыс істеуім мүмкін емес, — деді америкалық көшбасшы.

    Айта кетейік, Трамп 2024 жылы екі рет қастандық жасау әрекетінен аман қалған болатын. Біріншісі шілде айында Пенсильваниядағы сайлауалды науқанында болған — снайпердің оғы оның құлағын жанап өткен. Екінші оқиға оның Флоридадағы Мар-а-Лаго резиденциясының жанында болды.

    Осыған дейін Дональд Трамп Гарвардтан 1 млрд доллар көлемінде өтемақы талап еткені туралы жаздық. 

    Қастандық АҚШ Әлем жаңалықтары Дональд Трамп Қауіпсіздік
    Динара Маханова
    Динара Маханова
    Автор
