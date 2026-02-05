Трамп өзінің қауіпсіздігіне алаңдайтынын айтты
АСТАНА. KAZINFORM — АҚШ президенті Дональд Трамп өзінің қауіпсіздігіне алаңдайтынын, бірақ мұндай ойлардан аулақ болуға тырысатынын айтты, деп хабарлайды Report.
Бұл туралы америкалық көшбасшы NBC News арнасына берген сұхбатында мәлімдеді, оның үзінділерін Ақ үйдің баспасөз қызметі X әлеуметтік желісінде жариялады.
— Мен бұл туралы алаңдаймын, бірақ мұны ойымнан шығаруым керек, әйтпесе менің жұмыс істеуім мүмкін емес, — деді америкалық көшбасшы.
Айта кетейік, Трамп 2024 жылы екі рет қастандық жасау әрекетінен аман қалған болатын. Біріншісі шілде айында Пенсильваниядағы сайлауалды науқанында болған — снайпердің оғы оның құлағын жанап өткен. Екінші оқиға оның Флоридадағы Мар-а-Лаго резиденциясының жанында болды.
Осыған дейін Дональд Трамп Гарвардтан 1 млрд доллар көлемінде өтемақы талап еткені туралы жаздық.