Трамп Рим Папасы Лев XIV-ті сынға алды
АСТАНА. KAZINFORM — АҚШ президенті Дональд Трамп Рим Папасы Лев XIV-ті қатты сынға алып, егер өзі болмаса, Рим Папасы Ватиканда болмас еді деп атап өтті, деп хабарлайды Kazinform-ның Вашингтондағы меншікті тілшісі.
Жексенбі күні Трамп понтификті «қылмыс мәселесінде әлсіз және сыртқы саясат мәселесінде нашар» деп атап, оны «саясаткер емес, ұлы Рим папасы болуға көңіл бөлуге» шақырды.
— Рим Папасы Лев қылмыс мәселесінде әлсіз, ал сыртқы саясат мәселесінде өте нашар. Лев Рим папасы ретінде өзін қолға алып, ақыл-ойын жинап, солшыл радикалдарға жағымпаздануын тоқтатып, саясаткер емес, Ұлы папа болуға зейін қоюы керек. Бұл оған өте қатты ауыр тиеді және, одан да маңыздысы, Католик шіркеуіне зиян келтіреді! — деп жазды Дональд Трамп Truth Social-да.
Трамп наразылығы Рим Папасының сынынан туындады.
— Мен Рим Папасы Иранға ядролық қаруға ие болуға рұқсат беруге болады деп ойламаса екен деймін. Мен Рим Папасының Американың Венесуэлаға шабуыл жасағанын қорқынышты деп ойлағанын қаламаймын — бұл ел Құрама Штаттарға көп мөлшерде есірткі тасымалдап, одан да жаманы, біздің елімізге түскен кісі өлтірушілерді, есірткі сатушыларды және жалдамалы кісі өлтірушілерді түрмеден босатқан. Мен Рим Папасының Құрама Штаттар президентін сынағанын қаламаймын, себебі мен өзім сайланған кезде уәде берген нәрселерді істеп жатырмын және үлкен жетістікке қол жеткіздім — рекордтық төмен қылмыс деңгейін орнатып, тарихтағы ең үлкен қор нарығын құрып жатырмын, — деп жазды АҚШ президенті әлеуметтік желіде.
Трамп Ватиканның понтификті тағайындауындағы рөлін атап өтті.
— Лев риза болуы керек, себебі бәріне белгілі, ол таңқаларлық тосын сый болды. Ол папалыққа үміткерлердің бірде бір тізімінде болған жоқ, ал шіркеу оны тек америкалық болғандықтан тағайындады және президент Дональд Трамппен қарым-қатынас жасаудың ең жақсы жолы деп ойлағаннан тағайындаған. Егер мен Ақ үйде болмасам, Лев те Ватиканда болмас еді, — деп бөлісті Дональд Трамп.
АҚШ президенті сондай-ақ Рим Папасы Лев XIV-тің демократтармен байланыстарын еске алды.
— Өкінішке қарай, мен Левтің қылмыс пен ядролық қаруға қатысты әлсіздігіне, сондай-ақ оның шіркеуге барушылар мен дін қызметкерлерін тұтқындауды қалағандардың бірі, жолы болмаған солшыл Дэвид Аксельрод сияқты Обаманы жақтаушылармен кездесіп жүргеніне риза емеспін, — деп мәлімдеді Дональд Трамп.
