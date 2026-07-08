Трамп Түркияға F-35 жойғыш ұшақтарын сату мәселесін қарастырады
АСТАНА. KAZINFORM – Анкарада өткен НАТО саммитінің бірінші күнінде АҚШ президенті Дональд Трамп Түркияға американдық F-35 жойғыш ұшақтарын сатып алуға рұқсат беруді қарастыратынын мәлімдеді, деп хабарлады ҚазАқпараттың Вашингтондағы тілшісі ABC News арнасына сілтеме жасай отырып.
Түркия қазіргі уақытта АҚШ-тың F-35 бағдарламасына қосылуға тырысып жатыр. Бірақ бұған АҚШ санкциялары әсер етіп жатыр. Трамп өзінің әкімшілігі Түркияға қарсы санкцияларды алып тастау үшін жұмыс істеп жатқанын мәлімдеді. «Сізге біз санкцияларды алып тастайын деп жатырмыз деп айта аламын» деді ол.
АҚШ президенті өз елінің Түркиямен тығыз қарым-қатынаста екенін, ал Түркия басқа елдерге қарағанда әлдеқайда бейімделгіш екенін мәлімдеді. Түркия Иран мәселесінде басқа НАТО елдеріне қарағанда «көбірек көмектеседі».
Трамп тағы да НАТО-ның басқа одақтастарын АҚШ әскери операцияларына қатысудан бас тартқаны үшін сынға алды.
– Менің НАТО-дан қатты көңілім қалды. Шынымды айтсам, егер конференция менің досым өте мықты көшбасшы болып табылатын Түркияда өтпегенде, келмес едім, - деді Дональд Трамп.
Трамп тағы да одақтың бар екеніне күмән келтіріп, Иран мәселесінде АҚШ-қа көмектесуден бас тартқан елдерді атап өтті.
– Италия бізден бас тартты, Германия бізден бас тартты, Франция бізден бас тартты. Бірақ неге біз жүздеген миллиард доллар жұмсаймыз, ал олар бізді қолдамайды? Біз оларды әрқашан қолдадық, - деп атап өтті АҚШ президенті.
Анкарадағы НАТО саммиті аясында халықаралық пікірталастар өтетінін жазған едік.