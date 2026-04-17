Трамп ұсынған триумфалды арка жобасы алдын ала мақұлданды
АСТАНА. KAZINFORM – АҚШ президенті Дональд Трамп ұсынған Вашингтонда триумфалды арка салу жобасы АҚШ-тың бейнелеу өнері жөніндегі комиссиясы тарапынан алдын ала мақұлданды, деп хабарлайды Kazinform тілшісі.
Жоба АҚШ тәуелсіздігінің 150 жылдығына орай ұсынылған. Трамп Париждегі Триумфальды арка үлгісінде биіктігі 76 метр болатын алып нысан салуды жоспарлап отыр. Бұл көрсеткіш Париждегі аркадан (49 метр) едәуір жоғары. Жоспарға сәйкес, жаңа нысан әлемдегі ең биік триумфалды аркаға айналмақ. Ол Линкольн мемориалынан екі есе биік болып, шамамен АҚШ Капитолийі деңгейіне жақындайды.
Жобаның ауқымы оның Рональд Рейган атындағы ұлттық әуежай маңында орналасуына байланысты бірқатар сұрақ туындатқан. Бұл туралы NBC News жазды.
Жоспар бойынша аркада қыран құстардың бейнесі, Бостандық мүсіні символы және АҚШ туына адалдық антының үзіндісі бейнеленеді.
Комиссия мүшелері жоба авторы, француз сәулетшісі Николя Шарбонноға бірқатар архитектуралық өзгерістер енгізіп, жобаның екінші нұсқасын әзірлеуді ұсынды.
Сонымен қатар Дональд Трамп әкімшілік ғимараттардың бірін – Эйзенхауэр атындағы ғимаратты ақ түске бояуды және Потомак өзені жағасында «Американың ұлттық батырлар бағы» атты жаңа кешен салуды ұсынған.
– Бұл жоба АҚШ тарихындағы маңызды кезеңді айшықтайтын ірі архитектуралық нысан болуға тиіс. Біз ұсынылған шешімдерді жетілдіру үшін қосымша өзгерістер енгізуді сұрадық, – делінген комиссия өкілдерінің пікірінде.
