Трамп Вашингтонда әлемдегі ең үлкен триумфальді қақпа салдыратынын хабарлады
АСТАНА. KAZINFORM — АҚШ президенті Дональд Трамп Truth Social әлеуметтік желісінде Вашингтонда салынуы жоспарланған триумфаль арканың жобасын жариялады. Оның айтуынша, бұл нысан әлемдегі ең үлкен әрі ең әсем арка болмақ.
– Бүгін менің әкімшілігім ресми түрде аса құрметті Бейнелеу өнері жөніндегі комиссияға әлемдегі ең ұлы және ең әсем триумфальді қақпаның тұсаукесері мен жоспарларын ұсынғанын қуанышпен хабарлаймын. Бұл Вашингтон округі үшін тамаша туынды болады және барлық америкалықтар оны алдағы ондаған жылдар бойы тамашалай алады, – деп жазды Америка көшбасшысы.
Хабарламаға қоса берілген фотосуретте Harrison Design компаниясы әзірлеген жоба көрсетілген.
Жоба алтын түстес әрлеу элементтері бар ашық түсті тастан жасалған арканы қамтиды. Арканың жоғарғы бөлігінің екі қапталында түрлі-түсті металдан құйылған екі үлкен қыран бейнеленген.
Орталық бөлігінде қанатты Азаттық статуясын еске салатын алтын жалатылған мүсін орналасқан.
Айта кетейік, бұған дейін Трамп Ақ үйде теңдесі жоқ жаңа Салтанат залы салынатынын мәлімдеген.