Трамп Венесуэла үстінен әуе кеңістігін жабатынын жариялады
АСТАНА. KAZINFORM – АҚШ президенті Дональд Трамп Венесуэла үстін және оған жақын аймақтағы әуе кеңістігін толық жабу туралы шешім қабылдады. Бұл туралы BBC хабарлайды.
Бұл қадам ресми түрде «есірткі трафигімен күрес» ұранымен түсіндірілгенімен, сарапшылардың пікірінше, Вашингтонның шынайы мақсаты – президент Николас Мадуроны биліктен кетіру.
Трамп өз мәлімдемесін Truth Social әлеуметтік желісінде жариялады.
«Барлық авиакомпаниялар, пилоттар, есірткі тасымалдаушылар және адам саудасымен айналысатындар назар аударсын: Венесуэла үстіндегі және оның айналасындағы әуе кеңістігі толығымен жабылады. Назар салғандарыңызға рақмет!» - делінген жазбада.
Өткен аптада АҚШ Венесуэла жағалауына әлемдегі ең қуатты әрі заманауи әскери кемелердің бірі — «Джеральд Форд» авианосецін жіберген. Бұған дейін Пуэрто-Рикода АҚШ армиясының оқу-жаттығулары өтіп, онда десант түсіру және стратегиялық бомбалаушы шабуылдарының имитациясы жүргізілген.
Сонымен қатар Трамп Венесуэладағы есірткі картельдеріне қарсы жерүсті әскери операциясын да жария етті.
Өз кезегінде Венесуэла президенті Николас Мадуро қараша айының басында құрлық, теңіз, әуе және зымыран күштерін жаппай жұмылдыруды бастағанын мәлімдеген.