Трамп «жылдам» келісімге қол жеткізілген жағдайда Иранға шабуылды тоқтатуға дайын
АСТАНА. KAZINFORM – АҚШ президенті Дональд Трамп АҚШ «жылдам келісімге қол жеткізген жағдайда» шабуылды тоқтатуға дайын екенін мәлімдеді, деп хабарлайды Kazinform агенттігінің Вашингтондағы меншікті тілшісі.
– АҚШ тістеріне дейін қаруланған және Екінші дүниежүзілік соғыстан бері болмаған әскери террор, күш және құдіретпен Иран Ислам Республикасына қарсы шабуыл жасауға дайын, - деп қорқытты Трамп Truth Social әлеуметтік желісінде.
Бұл ретте Трамп Иранға қарсы әскери шабуылдар жасаудан бас тарту шарттарын атап өтті.
- Осыған қарамастан, Иран және Таяу Шығыстың басқа елдері бізден келісімшарттары келісілмейінше кез келген шабуылдан бас тартуды сұрады. Бұған Ормуз бұғазының дереу, толық және шартсыз ашылуы және Иран тарапынан ядролық қауіптің тоқтатылуы кіреді. Осы өтініш негізінде мен әлемнің болашағы үшін және табысты және гүлденген Иран үшін, егер біз тез арада келісімге келе алсақ, шабуылды тоқтатуға келістім. Израиль мемлекеті бұл шешім бойынша менімен бірге, - деп жазды Дональд Трамп Truth Social-да.
Осыған дейін Трамп АҚШ пен Иран арасындағы келіссөздің 3 тамызда өтетінін мәлімдеді.