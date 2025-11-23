Трамптың байлығы қыркүйек айынан бері 1,1 миллиард долларға азайған
АСТАНА. KAZINFORM — АҚШ президенті Дональд Трамптың байлығы 2025 жылдың қыркүйегінен бері 1,1 миллиард долларға азайып, қазір оның қоры 6,2 миллиард доллар болды, деп хабарлайды Report.
Forbes журналының мәліметінше, шығын қыркүйекте шамамен 17 АҚШ долларына саудаланған Trump Media & Technology Group акцияларының бағасының төмендеуіне байланысты болды. Қазіргі уақытта компанияның бір акциясын 10,30 долларға сатып алуға болады.
Америкалық көшбасшы Forbes миллиардерлер тізімінде 595-орында тұр. Журнал қыркүйек айының басында Трамптың байлығы 7,3 миллиард долларға жетіп, оны әлемдегі ең бай адамдар тізімінде 201-орынға орналасты, деп хабарлады.
Айта кетейік, мамыр айында Forbes тізіміне енген Қазақстандағы ең ауқатты адамдар рейтингі жаңарды.
Журнал 2025 жылғы әлемнің ең бай адамдар тізіміне 7 қазақстандық кәсіпкерді енгізді.