Трамптың НАТО саммитіне қатысуы АҚШ-тың қорғаныс компаниялары үшін жеңіс болды
АСТАНА.KAZINFORM - Анкарада өткен НАТО саммитінде Дональд Трамп одақтастары қорғаныс инвестицияларын күрт арттырғанын, америкалық компаниялардың нарыққа қолжетімділігін кеңейту әрі мыңдаған жоғары жалақылы өндірістік жұмыс орындарын қолдау керектігін жариялады, деп хабарлайды Kazinform агенттігінің Вашингтондағы тілшісі Ақүйге сілтеме жасап.
Саммитте 3 миллиард долларға бағаланған ірі келісімдер мен бірлескен кәсіпорындар жарияланды:
- Lockheed Martin Еуропада Patriot Advanced Capability-3 (PAC-3) зымырандарына техникалық қызмет көрсету орталығын құру бойынша жұмыс істейді.
- Northrop Grumman MQ-4C Triton сату бойынша 10 елмен келісімшартқа қол қояды, бұл НАТО-ның жердегі бақылау бағдарламасын кеңейтеді.
- Lockheed Martin мен Rheinmetall Еуропада армиялық тактикалық зымыран жүйесін (ATACMS) өндіру бойынша ынтымақтастық жасайды.
- RTX және АҚШ Қорғаныс министрлігі Еуропада озық орта қашықтықтағы әуе зымыранының (AMRAAM) өндірісін кеңейту үшін техникалық-экономикалық негіздеме жүргізеді.
- Boeing және Rheinmetall-Italy компаниялары Boeing компаниясының Еуропа үшін шығарылатын шағын диаметрлі бомба (SDB-I) өндірісін кеңейту серіктестігін зерттейді.
- Anduril Польшаға Barracuda-500 зымырандарын жеткізуге міндеттенді, бұл елде жаңа өндіріс желісін құруға негізделген.
Трамп әкімшілігінің хабарлауынша, еуропалық қорғаныс шығындары 2025 жылы АҚШ-тың шамамен 200 мың жұмыс орнына, соның ішінде АҚШ қорғаныс компанияларындағы 112 мың жұмыс орнына және АҚШ-та жұмыс істейтін еуропалық қорғаныс компанияларындағы 83 мың жұмыс орнына қолдау көрсетті.
2025 жылдың маусым айында Трамп НАТО-дағы одақтастарынан 2035 жылға қарай ЖІӨ-нің 5%-ын қорғанысқа инвестициялау туралы тарихи міндеттеме алды.
Тек 2025 жылы НАТО одақтастары АҚШ-тан 54 миллиард доллардан асатын қорғаныс жабдықтарын сатып алды, бұл өз кезегінде америкалық өндірушілерге серпін берді.
Бұған дейін Пентагон алғаш рет Иранмен соғыс шығындарын жариялады.