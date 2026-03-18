KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Әлемде
    Қазақстан
    Саясат
    Оқиға
    Талдау
    Экономика
    Біз туралы
    Агенттік туралы Байланыс Жарнама Әріптестеріміз Фотосайт Сайт картасы Тегтер
    09:20, 18 Наурыз 2026 | GMT +5

    Трансұлттық есірткі схемасы әшкереленді: 40 адам ұсталды

    АСТАНА. KAZINFORM — Ішкі істер министрлігі шет мемлекеттердің құқық қорғау органдарымен бірлесіп жүргізген ауқымды арнайы операция барысында адамдарды есірткі бизнесіне тартудың трансұлттық схемасын жойды.

    Трансұлттық есірткі схемасы әшкереленді: 40 адам ұсталды
    Фото: polisia.kz

    Анықталғандай, ұйымдастырушылар шетелде отырып, интернет-ресурстар арқылы «жалақысы жоғары жұмыс» туралы жарнама таратқан.

    Заңды жұмыстың атын жамылып, азаматтарды заңсыз есірткі айналымына тартқан. Олар орындаушыларға арнайы колл-орталықтар арқылы нұсқау беріп отырған.

    Еліміздің 11 өңірінде Қазақстанның 40 азаматы ұсталды. Есірткі таратуға қатысы бар 11 адам қамалды.

    Одан бөлек, тағы 9 адам есірткі тұтынғаны үшін жауапқа тартылды. Операция барысында синтетикалық есірткі, компьютерлік техника, банк карталары, смартфондар және басқа да айғақтар тәркіленді. Бұл бағыттағы жұмыс жалғасып жатыр.

    Айта кетелік СҚО-да жыл басынан бері есірткіге қатысты 40-қа жуық дерек тіркелген еді.

    Тегтер:
    Есірткімен күрес Қылмыс ҚР ІІМ Полиция
    Назым Бөлесова
    Назым Бөлесова
    Автор
    Соңғы жаңалықтар