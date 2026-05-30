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    Триатлон: Арлан Жаңабай Қытайда өтіп жатқан Азия кубогы кезеңінде қола медаль жеңіп алды

    АСТАНА. KAZINFORM - Триатлоннан Қазақстан құрамасының өкілі Арлан Жаңабай Қытайдың Тайчжоу қаласында өтіп жатқан Азия кубогы кезеңінде қола медаль жеңіп алды, деп хабарлайды Қазақстан Ұлттық олимпиадалық комитеті.

    Арлан Жаңабай Қытайда өтіп жатқан Азия кубогы кезеңінде
    Фото: Ұлттық олимпиадалық комитет

    Отандасымыз жарыс жолын 54:43 уақытта еңсеріп, жүлдегерлер қатарынан көрінді.

    Алтын медальді ресейлік Роман Минеев иеленді - 54:31. Қытай спортшысы Минсюй Ли 54:34 уақыт көрсеткішімен екінші орын алды.

    Сондай-ақ Аян Бейсенбаев жарысты 11-орынмен аяқтады (55:17). Максим Шмулич 26-нәтиже көрсетті (56:13), ал Темірлан Теміров 28-орынға тұрақтады (56:35).

    Осыған дейін Испанияда әртістік жүзуден Қазақстан қоржынына екінші жүлде түскені туралы жаздық.

    Триатлон Спорт Азия кубогы
    Айдар Оспаналиев
    Айдар Оспаналиев
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