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    Триатлоннан Қытайдағы Азия чемпионатына қатысатын қазақстандықтар белгілі болды

    АСТАНА. KAZINFORM – Қытайдың Сюйчжоу қаласында триатлоннан Азия чемпионаты өтеді. Құрлық біріншілігінде спортшылар үш жас санаты бойынша сынға түседі. 

    Триатлоннан Қытайдағы Азия чемпионатына қатысатын қазақстандықтар белгілі болды
    Фото: ҰОК

    Жарысқа қатысушылар «суперспринт» дисциплинасында бақ сынап, ересектер, жасөспірімдер және 15 жасқа дейінгі спортшылар арасында жүлделерді сарапқа салады.

    World Triathlon халықаралық федерациясының мәліметіне сәйкес, Қазақстан құрамасының алдын ала тізімі төмендегідей:

    Ересектер: Арлан Жаңабай, Темірлан Теміров, Дарын Қонысбаев, Егор Крупяков, Александр Тен, Аян Бейсенбаев, Диана Ержанова.

    Жасөспірімдер: Гор Депершмидт, Рамазан Әйнегов, Еламан Балабаев, Альхам Мұрат, Калерия Шнейдер, Алуа Нұрмұхамет.

    U15: Матвей Павлов, Хайдар Исмаилбаев, Айтуған Күмікбаев, Александр Суховольский, Алтынай Нұрланқызы, Ясмина Бузуртанова.

    Азия чемпионаты 13-14 маусым күндері өтеді.

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    Триатлон Ұлттық Олимпиада комитеті Спорт Азия чемпионаты
    Назым Бөлесова
    Назым Бөлесова
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