    09:47, 31 Наурыз 2026 | GMT +5

    Türkiye Open: Қазақ таеквондошылары жарысты 5 медальмен бастады

    АСТАНА.KAZINFORM - Түркияның Анталья қаласында таеквондодан Türkiye Open халықаралық турнирі жалғасып жатыр, деп хабарлайды ҚР Туризм және спорт министрлігі Спортты дамыту дирекциясының баспасөз қызметі.

    Фото: Спортты дамыту дирекциясы

    Ересектер арасындағы жарыс күні әйелдер бастады. Қазақстан командасы сапынан 10 спортшы бақ сынап, оның бесеуі турнир жүлдегері қатарына кірді:

    Айдана Құмартаева (-46 кг) күміс;
    Нодира Ахмедова (49 кг) қола;
    Мария Севостьянова (-53 кг) қола;
    Айдана Сүндетбай (-57 кг) қола;
    Назым Махмутова (+73 кг) қола;

    Турнирдің қорытынды күнінде ерлер арасындағы жекпе-жектер өтеді. Қазақстан атынан 12 спортшы сынға түседі.

    Айта кетейік, Түркиядағы халықаралық додаға барлығы 30 елден 585 атлет қатысып жатыр.

    Эльмира Оралбаева
    Эльмира Оралбаева
