ЦАХАЛ Газадағы ең жоғары лауазымды «Ислам мемлекеті» жетекшісін жойды
АСТАНА. KAZINFORM — Соңғы апта ішінде Израиль Қорғаныс армиясы (ЦАХАЛ) Газа секторында «Ислам мемлекеті» (ИМ) тобының жоғары лауазымды мүшесін жойды. Бұл туралы ЦАХАЛ жұма күні жариялаған мәлімдемеде айтылды, деп хабарлайды Синьхуа.
Израиль қарулы күштері бұл адамды Мухаммад Абд әл-Азиз Абу Зубайда деп танып, оның Газа секторындағы ИМ-нің Палестина аймағы бойынша басшысы болғанын мәлімдеді. Бұл лауазым — палестиналық анклавтағы Ислам мемлекеті құрылымындағы ең жоғары деңгей болып саналады.
ЦАХАЛ-дың мәлімдеуінше, Абу Зубайда израильдік барлау қызметінің нұсқауымен жасалған әуе соққысының нысанасы болған. Ол ИМ тарапынан саясатты әзірлеу, операцияларды жоспарлау және Газа, Иордан өзенінің Батыс жағалауы мен Мысырдың Синай түбегіндегі топ әрекеттеріне бақылау жасауға жауапты болған көрінеді.
ЦАХАЛ ИМ содырларының Газада Израиль әскерімен тікелей соғысқа қатысқанын, сондай-ақ Батыс жағалаудан Газа секторына қару-жарақ пен ірі көлемде қаржы аударғанын мәлімдеді.
— ЦАХАЛ Газа секторындағы лаңкестік ұйымдарға қарсы әрекетін жалғастыра береді, — делінген ресми мәлімдемеде.
Бұдан бұрын хабарланғандай, Израильдің Газа секторына жасаған шабуылынан қаза тапқандар саны 62 895 адамға жетті.