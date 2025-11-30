Церебралды сал ауруы бар балаларда реабилитация нәтижесін қалай сақтау керек
АСТАНА. KAZINFORM – Церебралды сал ауруы бар баланың анасы Әнел Нұғманова мен 20 жылдан астам тәжірибесі бар реабилитолог-дәрігер Сәкен Темірқұлов реабилитациядан кейінгі нәтижені қалай сақтап, одан әрі дамыту керектігі жөнінде кеңес берді.
Әдетте қозғалыс бұзылыстары бар балалар үшін реабилитация курсы екі айға жуық уақытқа созылады. Әйел Нұғманованың айтуынша, ЦСА, инсульт салдары, гипоксия, бас-ми жарақаты сияқты жағдайларда қозғалыс функцияларын қалпына келтіруге болады. Алайда, ең маңыздысы – нәтиженің жоғалып кетпеуіне жол бермеу.
Әнелдің сөзінше, курс аяқталған соң да жаттығуды тоқтатпау қажет. Тіпті күнде немесе аптасына бірнеше рет қарапайым жаттығуларды орындау – бұлшықеттердің қозғалысын сақтаудың негізгі жолы. Ең бастысы, дерттің қайта күшеюіне жол бермеу.
«Көп ата-ананың жіберетін қатесі – олар біртіндеп үмітін үзіп, балаға жаттығуды тоқтатады. Қозғалыс бұзылыстары бар адамдардың, тек балалардың емес, ересектердің де өмір сапасын жақсарту мүмкіндігі қай кезде де бар. Реабилитацияның мәні – күнделікті еңбекте. Қимылсыздықты азайтып, бұлшық ет пен сіңірді дұрыс жұмыс істеуге үйрету керек. Егер бала күн сайын 20-40 рет қолын бүгіп, аяғын созып, арқа бұлшықеттерін жаттықтырып отырса, уақыт өте келе ол мұны өздігінен жасай бастайды», – дейді ол.
Реабилитолог Сәкен Темірқұлов та реабилитациядағы негізгі қағидаттарды атап өтті. Ол моторлық функцияны қалпына келтіру арнайы құрылғылар арқылы біртіндеп жүретінін айтады.
«Бұл әдістің негізінде афференттік жүйе жатыр, біз күн сайын бұлшықеттер мен сіңірлерге әсер еткенде, ми қозғалыс сигналдарын дұрыс қабылдай бастайды. Қайта-қайта жаттықтыру арқылы құрысу азаяды, сіңірлер икемделеді, қозғалыс дағдылары біртіндеп қалпына келеді. Ең маңыздысы – үзіліссіз, тұрақты жұмыс», – деп түсіндірді Сәкен Темірқұлов.
Еске салайық, реабилитологтер церебралды сал ауруы бар 12 жасар баланы аяғынан тұрғызып, тұсауын кесті.