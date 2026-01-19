KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
    15:32, 19 Қаңтар 2026 | GMT +5

    ТШО Теңіз және Королев кен орындарындағы өндірісті уақытша тоқтатты

    АТЫРАУ.KAZINFORM – «Теңізшевройл» компаниясы сақтық шарасы ретінде Теңіз және Королев кен орындарындағы өндірісті уақытша тоқтатқанын растады.

    70-ке жуық бағалы металдар кен орындары аукционға шығарылады
    Фото: kazminerals.com

    Компанияның хабарлауынша, бұл шешім өндірістік нысандардағы электр энергиясын тарату жүйелерінің кейбір бөліктерінде туындаған мәселелерге байланысты қабылданған.

    - Зардап шеккендер жоқ, ал қызметкерлердің қауіпсіздігі компания үшін ең жоғары басымдық болып қала береді. ТШО-ның техникалық қызметтері оқиғаның бастапқы себебін анықтау бойынша белсенді жұмыс жүргізіп жатыр. Ал негізгі мақсат – қалыптасқан жағдайды қауіпсіз түрде жою. Компания аталған жағдайдың ықтимал салдарын барынша азайту мақсатында мемлекеттік органдармен тығыз өзара іс-қимылда жұмыс атқарып жатыр,- деп мәлімдеді «Теңізшевройл» ЖШС баспасөз қызметі.

    Еске салайық, 18 қаңтарда Теңіз кен орнында өрт болып, 450-ден аса жұмысшы эвакуацияланғанын хабарлаған едік.

     

