Цифрландыру нәтижесінде құрылыс саласының тиімділігі 46 пайызға артады
АСТАНА. KAZINFORM — Бұл туралы Үкімет отырысында Премьер-Министрдің орынбасары — Жасанды интеллект және цифрлық даму министрі Жаслан Мәдиев айтты.
- Мемлекет басшысының тапсырмасын орындау мақсатында Жасанды интеллект және цифрлық даму министрлігі Өнеркәсіп және құрылыс министрлігімен бірлесіп, құрылыс саласын цифрлық трансформациялау картасын іске асырып жатыр. Құжат процестерді цифрландыру арқылы саланың тиімділігін арттыруға және қала құрылысы жоспарлау жүйесін жетілдіруге бағытталған. Қазіргі таңда 20 бизнес-процесс цифрландырылды, - деді ол.
Вице-премьердің мәліметінше, электрондық келісімшарттар, құжаттарды автоматты тексеру, цифрлық актілер, API арқылы мониторинг және BIM-технологиялар енгізіледі.
- Нәтижесінде рәсімдердің ашықтығы артып, қызмет көрсету мерзімдері қысқарып, саланың тиімділігі 46 пайызға дейін өседі. Бүгінде құрылыс саласында 54 мемлекеттік қызмет көрсетіледі және барлығы онлайн форматта қолжетімді. Бұл азаматтар мен бизнес үшін қызмет алуды жеңілдетеді. Жылжымайтын мүлікке мекенжай беру, жобалауға арналған материалдарды ұсыну, нысандарды кәдеге жаратуға рұқсат беру және эскиздік жобаларды келісу бойынша қызметтер аса сұранысқа ие. Негізгі жүктеме жоспарлау және жобалау кезеңдеріне тиесілі. 2025 жылдың қорытындысы бойынша қызметтердің 96 пайызы электрондық форматта көрсетілді. Бұл саланы цифрландыру деңгейінің жоғары екенін көрсетеді, - деді Жаслан Мәдиев.
