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    Цифрлық активтерден түскен табысқа салық салына ма

    АСТАНА. KAZINFORM – Қазақстанда цифрлық активтерден табыс тапқан азаматтар үш жыл бойы жеке табыс салығын төлемейді. Бұл туралы Қазақстанда цифрлық активтер индустриясын ынталандыру және дамыту шараларына арналған баспасөз брифингінде айтылды.

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    Фото: Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі

    Жасанды интеллект және цифрлық даму министрі Жаслан Мадиевтің айтуынша, жеңілдік 2026 жылғы 1 қаңтардан 2028 жылғы 31 желтоқсанға дейін қолданылады.

    — Мұндай жеңілдік тек цифрлық активтермен жасалған операциялар қазақстандық провайдерлер арқылы жүргізілген жағдайда ғана беріледі. Бұл азаматтарды шетелдік платформалардан қазақстандық провайдерлерге көшуге ынталандыру үшін енгізіліп отыр, - деді министр.

    Сонымен қатар 1 қыркүйекке дейін цифрлық активтерді шетелдік платформалардан қазақстандық провайдерлерге көшіруді ынталандыратын қосымша салықтық шаралар әзірленіп жатыр.

    – Бұл бюджет шығыны емес. Керісінше, заңды нарықты кеңейтуге салынған инвестиция. Криптоиндустриядан түсетін салық түсімдері 2023 жылғы 9 млрд теңгеден 2025 жылы 15 млрд теңгеден асты, – деді Жаслан Мадиев.

    Айта кетейік, Қазақстанда цифрлық активтерді ерікті түрде жария ету тетігі енгізіледі.

    Салық Табыс Цифрлық даму
    Назерке Сүйіндік
    Назерке Сүйіндік
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