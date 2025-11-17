Цифрлық патруль: полиция дрондары мыңдаған құқықбұзушылықты әшкереледі
АСТАНА. KAZINFORM — Ішкі істер министрлігінде полиция жұмысының тиімділігін арттыруға және азаматтардың қауіпсіздігін қамтамасыз етуге бағытталған дрондар тәрізді цифрлық технологияларды жүйелі түрде енгізу жұмысы жалғасып келеді, деп хабарлайды Polisia.kz.
Жол қауіпсіздігі
Пилотсыз ұшу аппараттары жол қауіпсіздігін қамтамасыз етуде жоғары тиімді құрал ретінде танылды. Заманауи камералармен жабдықталған дрондар жол жүрісі қағидаларының бұзылуын нақты уақыт режимінде тіркеп, күрделі жол учаскелерін бақылауға және деректерді жедел полицияға жіберуге мүмкіндік береді. 20 шақырымға дейінгі ұшу қашықтығы магистральдар мен қолжетімділігі қиын аумақтарды қоса алғанда толыққанды әуеден патрульдеу жүргізуге жағдай жасайды. Дрондардың көмегімен жол қозғалысы ережелерінің алты мыңнан астам бұзушылығы анықталды. Әуеден тұрақты бақылау жол-көлік оқиғаларының алдын алуға және ықтимал қауіпті жағдайларға дер кезінде әрекет етуге мүмкіндік береді.
Бұқаралық іс-шаралардағы қоғамдық тәртіп
Концерттер, спорттық матчтар және мерекелік іс-шаралар кезінде дрондар бақылаудың негізгі элементіне айналды. Камералар адамдардың шоғырланған жерлерін бақылайды, күдік тудыратын әрекеттерді уақытылы анықтауға мүмкіндік береді және полиция жасақтарын проблемалық аймақтарға жедел жіберуге жағдай жасайды. Әуе мониторингі қоғамдық тәртіпті қамтамасыз ету және полиция күштерін тиімді басқару мүмкіндіктерін айтарлықтай кеңейтеді.
Жедел қызмет
Пилотсыз ұшу аппараттары оқиға орындарын қарау, жоғалған адамдарды іздеу, қылмыс іздерін құжаттандыру және қылмыстық ахуалды бақылау барысында белсенді қолданылады. Аэрофототүсірілім, бейнетіркеу және нақты уақыттағы бақылау жиналатын дәлелдердің сапасын арттырып, тергеу процесін жеделдетеді. Шымкенттегі «Қарасора» және «Құқықтық тәртіп» жедел-алдын алу іс-шараларын мысал ретінде келтіруге болады. Синтетикалық есірткі сатты деп күдікке ілінген 44 жастағы әйелдің қозғалысы дрон арқылы бақылауға алынды. Бұл оның қылмыс үстінде ұсталуына мүмкіндік берді. Көліктің жүк салғышынан екі келіден астам есірткі табылды.
ІІМ-нің цифрлық трансформациясы
Пилотсыз ұшу аппараттарын қолдану — Ішкі істер министрлігінің цифрлық трансформация бағдарламасының маңызды бөлігі. Дрондар тек техникалық жаңалық қана емес, күнделікті полиция қызметінде қоғамдық тәртіпті қамтамасыз етуге, жол қауіпсіздігін арттыруға және қылмыстарды ашуға көмектесетін нақты құралға айналды.
Осыдан бұрын камера жоқ аймақтарда көліктерді дрондар бақылайтыны анықталды.