Цифрлық теңгені қолма-қол ақшаға айналдыруға бола ма — Ұлттық банк жауабы
АСТАНА. KAZINFORM — ҚР Ұлттық банкі сауалымызға жолдаған жауабында 18 шілдеде қолданысқа енетін цифрлық теңге қалай пайдаланылатынын мәлімдеді.
— Цифрлық теңгені қолма-қол ақшасыз қызметтерді қолданғаныңыздағыдай, банк қосымшалары немесе карталар арқылы пайдалануға болады. Екінші деңгейлі банктер мен басқа да төлем қызметтерін жеткізушілер цифрлық теңге платформасында операциялар жүргізе алады, — делінген хабарламада.
Сонымен қатар, цифрлық теңге құны жағынан қолма-қол және қолма-қолсыз ақша түріндегі теңгемен бірдей. 1 цифрлық теңге қолма-қол немесе қолма-қолсыз ақша түріндегі 1 теңгеге тең.
Одан бөлек, цифрлық теңгені айырбастау үдерісі қиын болмайды.
— Цифрлық теңгені қолданыстағы инфрақұрылым, яғни банкоматтар мен екінші деңгейлі банктердің кассалары арқылы, цифрлық картаны пайдалану арқылы немесе банк бөлімшесіне барған кезде қолма-қол ақшаға айналдыруға болады. Цифрлық теңгені қолма-қолсыз ақшаға айырбастау процесі екінші деңгейлі банк қосымшалары арқылы немесе банк бөлімшесіне бару арқылы жүзеге асырылады, — делінген Ұлттық банк жауабында.
Айта кетейік, бұған дейін 18 шілде цифрлық теңге қолданысқа енетінін жазғанбыз.