Цукерберг Meta компаниясының әрбір оныншы қызметкерін жұмыстан шығарады
АСТАНА. KAZINFORM — Meta-ның әрбір оныншы қызметкері жұмысынан айырылады. Бұл туралы компанияның кадрлар жөніндегі директоры Джанелл Гейлдің хатында айтылған, деп хабарлайды Bild.
Жоспар бойынша 8 мың қызметкерді жұмыстан шығару және әлі толтырылмаған 6000 бос орынды қысқарту кһзделген. Қысқартулардың басты себептерінің бірі — жасанды интеллектіні кеңінен енгізу.
Соңғы жылдары Meta сияқты цифрлық трансформацияны жүйелі түрде ілгерілеткен интернет-компаниялар аз. Компания басшысы Марк Цукерберг жасанды интеллектіні барлық процестерге енгізді. Цифрлық даму бағытындағы инвестициялар — орасан зор. Тек биылдың өзінде компания 135 миллиард АҚШ долларын жұмсауды жоспарлап отыр.
Алайда жасанды интеллект жүйелері күшейген сайын, адам еңбегіне қажеттілік азайып жатыр. Цукерберг биыл қаңтар айында жасанды интеллектіге байланысты қысқартулар болатынын меңзеген.
— Бұрын үлкен командалар қажет болған жобаларды бүгінде бір ғана өте талантты «адам» орындай алады, — деген еді ол.
Компания бұл қысқартуларды Meta-ны «тиімдірек ету және инвестицияларды теңгерімдеу» қажеттілігімен түсіндіреді.
Компанияның мәліметінше, 2025 жылдың желтоқсан айының соңында онда 78 865 адам жұмыс істеген. Болашақта компания жасанды интеллектіге маманданған шағын командалар арқылы көбірек нәтиже алуды көздеп отыр.
Meta қызметкерлері мұндай жағымсыз жаңалықтарға үйреніп қалған. 2022 жылдың соңында компания 11 мың жұмыс орнын қысқартқан болатын. 2023 жылдың наурыз айында тағы 10 мың адам жұмыстан босатылды. Алайда кейін Цукерберг қайтадан қызметкерлерді жұмысқа ала бастады. 2023-2025 жылдар аралығында қызметкерлер саны 11 мыңнан астам адамға артты.
Енді жасанды интеллект технологиялық алыптардың кадрлық саясатын түбегейлі өзгертуі мүмкін. Бұл үрдіске Microsoft компаниясының жақында қабылдаған шешімі де сай келеді. Компания алғаш рет өтемақы бағдарламасын іске қосып, соның көмегімен шамамен 9 мың қызметкердің жұмыстан кетуін ынталандырмақ.
Еске сала кетейік, былтыр Amazon 30 мың қызметкерін қысқартатыны туралы хабарлаған болатын.