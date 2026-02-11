KZ
    Тұман түсіп, жел екпіні күшейеді: 11 ақпанға ауа райы болжамы

    АСТАНА. KAZINFORM – «Қазгидромет» РМК синоптиктері 11 ақпанда бірқатар өңірде ауа райына байланысты ескерту жарияланғанын жазды. 

    Фото: Нелли Нигматуллина / Kazinform

    Солтүстік Қазақстан облысында түнде қар, бұрқасын, облыстың оңтүстігінде, шығысында қатты қар, көктайғақ, күндіз облыстың солтүстігінде, шығысында, оңтүстігінде қар, бұрқасын күтіледі. Облыстың оңтүстігінде тұман күтіледі. Оңтүстік-батыстан, батыстан жел соғады, күші 15-20 м/с, облыстың солтүстігінде, шығысында, оңтүстігінде екпіні 23-28 м/с. Петропавлда қар, бұрқасын күтіледі. Оңтүстік-батыстан, батыстан жел соғады, күші 15-20 м/с, күндіз екпіні 23-28 м/с.

    Астанада түнде және таңертең қар, көктайғақ, тұман күтіледі. Бұрқасын. Оңтүстік-батыстан жел соғады екпіні 15-20, кей уақыттарда 23 м/с

    Маңғыстау облысында көктайғақ күтіледі. Ақтауда көктайғақ күтіледі.

    Абай облысында жауын-шашын, бұрқасын, көктайғақ, күндіз облыстың солтүстігінде, оңтүстігінде, орталығында қатты жауын-шашын (жаңбыр, қар) күтіледі. Семейде жауын-шашын (жаңбыр, қар), бұрқасын, көктайғақ күтіледі. Жел оңтүстік-батыстан соғады, екпіні 15-20 м/с.

    Шығыс Қазақстан облысының солтүстігінде, шығысында жауын-шашын (жаңбыр, қар), бұрқасын, көктайғақ, күндіз жауын-шашын, бұрқасын, көктайғақ, облыстың солтүстігінде, шығысында қатты жауын-шашын (жаңбыр, қар) күтіледі. Өскеменде жауын-шашын (жаңбыр, қар), бұрқасын, көктайғақ күтіледі. Оңтүстік-шығыстан соққан жел оңтүстік-батысқа ауысады, екпіні 15-20 м/с.

    Қарағанды облысында қар, бұрқасын, көктайғақ, облыстың солтүстігінде, шығысында қатты қар, облыстың оңтүстігінде жауын-шашын (жаңбыр, қар), күндіз облыстың солтүстігінде, шығысында қар, бұрқасын, көктайғақ күтіледі. Оңтүстік-батыстан жел соғады, күші 15-20, облыстың батысында, солтүстігінде, шығысында екпіні 23-28 м/с. Қарағандыда түнде және таңертең қар, бұрқасын, көктайғақ күтіледі. Оңтүстік-батыстан жел соғады, күші 15-20, таңертең және күндіз екпіні 23 м/с.

    Атырау облысының батысында, солтүстігінде тұман күтіледі.

    Ұлытау облысында қар, бұрқасын, көктайғақ, облыстың солтүстігінде, шығысында, оңтүстігінде қатты қар күтіледі. Оңтүстік-батыстан, батыстан жел соғады, екпіні 15-20, облыстың солтүстігінде, шығысында кей уақыттарда 23-28 м/с. Жезқазғанда түнде қар, бұрқасын, көктайғақ күтіледі. Оңтүстік-батыстан, батыстан жел соғады, түнде және таңертең екпіні 15-20 м/с.

    Ақтөбе облысының батысында, солтүстігінде аздаған қар, түнде облыстың солтүстігінде, шығысында жаяу бұрқасын күтіледі. Батыстан жел соғады, түнде облыстың солтүстігінде, шығысында екпіні 15-20 м/с. Ақтөбеде аздаған қар, түнде жаяу бұрқасын күтіледі. Батыстан жел соғады, түнде екпіні 15 м/с. 

    Қызылорда облысының орталығында, оңтүстігінде, шығысында жауын-шашын (көбіне қар), бұрқасын күтіледі. Облыстың оңтүстігінде, солтүстігінде, орталығында тұман, көктайғақ күтіледі. Жел батыстан соғады, түнде облыстың солтүстігінде, шығысында, орталығында күші 15-20 м/с күтіледі. Қызылордада түнде жауын-шашын (жаңбыр, қар), бұрқасын күтіледі. Кей уақытта тұман, көктайғақ күтіледі. Жел батыстан соғады, түнде екпіні 15-20 м/с күтіледі.

    Түркістан облысыда жауын-шашын, көктайғақ, жаяу бұрқасын, облыстың батысында, оңтүстігінде, таулы аудандарында қатты жауын-шашын (жаңбыр, қар) күтіледі. Облыстың батысында, солтүстігінде, таулы аудандарында тұман күтіледі. Түркістанда жауын-шашын, түнде қатты жауын-шашын (жаңбыр, қар) күтіледі. Кей уақыттарда көктайғақ, жаяу бұрқасын, тұман күтіледі. Оңтүстік-батыстан солтүстік-шығысқа ауысатын жел соғады, екпіні 15-20 м/с.

    Шымкентте жауын-шашын, кей уақыттарда қатты жауын-шашын (жаңбыр, қар) күтіледі. Кей уақыттарда көктайғақ, жаяу бұрқасын, тұман күтіледі. Оңтүстік-батыстан солтүстік-шығысқа ауысатын жел соғады, екпіні 15-20 м/с.

    Павлодар облысында жауын-шашын (қар, жаңбыр), бұрқасын, көктайғақ, таңертең және күндіз облыстың оңтүстігінде, шығысында қатты жауын-шашын (жаңбыр, қар) күтіледі. Облыстың солтүстігінде, оңтүстігінде, шығысында тұман. Оңтүстік-батыстан жел соғады, күші 15-20, облыстың батысында, оңтүстігінде, шығысында екпіні 23-28 м/с. Павлодарда жауын-шашын (қар, жаңбыр), бұрқасын, көктайғақ күтіледі. Оңтүстік-батыстан жел соғады, күші 15-20, күндіз екпіні 23-28 м/с.

    Жетісу облысының таулы аудандарында қатты жауын-шашын (жаңбыр, қар) күтіледі. Облыстың таулы аудандарында кей уақыттарда тұман. Оңтүстік-шығыстан жел соғады, облыстың орталығында күші 15-20, кей уақыттарда 23-28 м/с. Талдықорғанда оңтүстік-шығыстан жел соғады, күндіз екпіні 15-20 м/с.

    Ақмола облысында қар, бұрқасын, көктайғақ, облыстың оңтүстігінде, шығысында қатты қар күтіледі, күндіз облыстың солтүстігінде, шығысында, оңтүстігінде аздаған қар, бұрқасын, көктайғақ күтіледі. Облыстың батысында, солтүстігінде, оңтүстігінде тұман күтіледі. Оңтүстік-батыстан, батыстан жел соғады, екпіні 15-20, облыстың солтүстігінде, оңтүстігінде, шығысында екпіні 23-28 м/с. Көкшетауда түнде қар, бұрқасын, көктайғақ, күндіз аздаған қар, бұрқасын, көктайғақ күтіледі. Оңтүстік-батыстан, батыстан жел соғады 15-20, екпіні 23-28 м/с.

    Жамбыл облысының таулы аудандарында қатты қар, күндіз облыстың оңтүстігінде қатты жауын-шашын (жаңбыр, қар), облыстың солтүстігінде, таулы аудандарында қатты қар күтіледі. Облыстың солтүстігінде, таулы аудандарында жаяу бұрқасын күтіледі. Кей уақыттарда тұман, көктайғақ күтіледі. Оңтүстік-батыстан соғатын жел солтүстік-батыс желіне ауысады, облыстың оңтүстік-батысында, солтүстік-шығысында, таулы аудандарында 15-20, түнде және таңертең екпіні 23-28 м/с күтіледі. Таразда күндіз қатты жауын-шашын (жаңбыр, қар) күтіледі. Кей уақыттарда тұман, көктайғақ күтіледі. Оңтүстік-батыстан соғатын жел солтүстік-батыс желіне ауысады, екпіні 15-20 м/с, кей уақыттарда 25 м/с күтіледі.

    Қостанай облысында қар, бұрқасын күтіледі. Облыстың солтүстігінде, батысында тұман. Оңтүстік-батыстан соғатын жел солтүстік-батысқа ауысады, түнде екпіні 15-20 м/с, күндіз облыстың оңтүстігінде, шығысында 15-20 м/с. Қостанайда түнде қар, бұрқасын күтіледі. Оңтүстік-батыстан соғатын жел солтүстік-батысқа ауысады, түнде екпіні 15-20 м/с.

    Батыс Қазақстан облысының батысында, солтүстігінде, шығысында тұман күтіледі. Оралда түнде және таңертең тұман күтіледі.

    Алматы облысында оңтүстік-шығыс бағыттан соғатын жел солтүстік-батысқа ауысады, облыстың солтүстігінде, оңтүстігінде, таулы аудандарында екпіні 18-23 м/с. Қонаевта оңтүстік-шығыс бағыттан соғатын жел солтүстік-батысқа ауысады, кей уақытта екпіні 18-23 м/с.

    Еске сала кетейік, бұған дейін 10 ақпанда елдегі қай жолдарда қозғалыс шектелгенін жазған едік. 

